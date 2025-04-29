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請注意！五一勞動節驗車廠也休假 中彰投區部分代檢廠暫停檢驗
五一勞動節將到，豐原監理站今天提醒，中、彰、投有部分代檢廠因員工休假，當天暫停檢驗服務，提醒車主可提前洽詢代檢廠營業情形以安排車輛檢驗，讓車輛能順利完成定期檢驗。
台中區監理所表示，全國勞工依勞動基準法規定，5月1日應放假一天，代檢廠員工適用勞動基準法，為維護勞工權益，部分代檢廠因員工休假停檢，停檢訊息在現場或網站均有公告，台中區監理所予以尊重。因此當天中、彰、投地區檢驗量能稍有減少情形，建議車主先行檢視行車執照上指定檢驗日期，可於指定檢驗日期前後一個月內提早完成定期檢驗，或向就近代檢廠預約驗車。
當天仍有代檢廠加班執行車輛定檢服務，可電話洽詢代檢廠或至監理服務網查詢相關資訊。該所及所屬豐原、彰化及南投等監理站均正常受理車輛檢驗業務。相關檢驗疑問，可洽詢04-25274229分機105、128。
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