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狗竄出害騎士死亡 東勢警轄內22件因動物竄出車道造成死傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市警局東勢分局去年轄內發生22件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷車禍。圖／警方提供
台中市警局東勢分局去年轄內發生22件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷車禍。圖／警方提供

台中市警局東勢分局去年轄內發生22件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷車禍，其中1人為閃避犬隻，撞擊路旁電桿後送醫不治；警方調查發現，這類事故多與飼主未妥善看管寵物有關，呼籲飼主務必善盡責任，加強寵物的照護與管束，如發生事故，飼主恐面臨刑事和民事賠償責任。

東勢警分局表示，東勢區及石岡區主要道路為省道台三線及台八線，路幅寬敞且夜間及清晨時段車流量少，駕駛人提高車速造成反應時間不足，新社區多農用道路，路幅狹窄、視線不佳，如遇動物突然自路旁竄出，駕駛人不易即時減速或閃避，極易導致交通意外；去年東勢分局轄區就發生22件車禍，都是動物突然竄出車道引起。

警方指出，近期因飼主疏於照顧管理寵物，犬隻掙脫牽繩或突然暴衝導致意外事故的案例頻傳，若飼主疏縱動物造成交通事故或妨害交通，警方將依道路交通管理處罰條例第84條規定舉發，處以300元以上600元以下罰鍰；若造成傷亡，飼主還須面臨刑事責任與民事賠償。

警方說，實務上有相關判例，台中地方法院曾在刑事判決中，一名飼主未拴緊犬隻，導致機車騎士撞擊衝出路面犬隻後倒地身亡，法院認定飼主過失致死罪成立，判飼主有期徒刑6月，並須賠償死者家屬損害。

東勢分局提醒用路人，如發現流浪貓狗出沒於道路影響交通，可撥打1999市民服務專線，通報權責單位協助友善捕捉與妥善安置，共同降低事故風險。

台中市警局東勢分局去年轄內發生22件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷車禍。圖／警方提供
台中市警局東勢分局去年轄內發生22件因動物突然竄出車道導致駕駛人受傷車禍。圖／警方提供

交通事故 動物 寵物

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