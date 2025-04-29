清水岩露營區解約糾紛未了 彰縣府：下月免費入園

彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委外經營爆糾紛，縣政府去年終止契約，昨宣布5月開放免費入園；前營運廠商「清水那方」指出，縣政府解約已進入司法及行政訴訟程序，所謂免費是由全體縣民埋單，並無實質收益。

縣政府表示，接管社頭清水岩溫泉露營區，經全面檢修，開放範圍為3處泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場、風雨操場等戶外空間，歡迎全國民眾來體驗。

社頭清水岩溫泉露營區在2021年10月啟用，縣政府與清水那方簽下11年營運合約，營運至去年9月，只有住宿帳篷區和泡腳池有溫泉，日式風格的湯屋和戶外池未開放，相關溫泉設施則未完成點交，雙方各執一詞，縣政府後來執行斷電，宣布解約。

清水那方表示，縣政府聲稱免費開放使用設施，是真的「免費」？或是營運費用轉嫁給全體縣民？社頭清水岩溫泉露營區委外經營時，清水那方每年支付350萬元權利金及其他營收，縣政府至少有收入，現在收回自營，看守、清潔等人員的薪資與相關費用都由縣庫支出，這算免費嗎？