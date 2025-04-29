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南投松嶺之星 最快明年初試營運

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣砸5.5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，主體結構完工，現正加緊進行園區綠美化及內部整修工程，最快明年初試營運。圖／南投縣政府提供
南投縣砸5.5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，主體結構完工，現正加緊進行園區綠美化及內部整修工程，最快明年初試營運。圖／南投縣政府提供

南投縣斥資5.5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，主體結構已完工，加緊辦理室內整修、園區綠美化等工程，最快明年初試營運。觀光處表示，園區完工後，將招商引進民間資源，採OT委外營運，並串連周邊景點促進觀光。

為活絡名間鄉觀光，縣府看準當地指標景點松柏嶺受天宮，除具香客文化還可遠眺中彰投三地美景，原計畫在附近興建號稱「全台最長的天空步道」，因中央不鼓勵再興設空中步道，且地方意見兩極，轉而規畫高空景觀塔。

縣府指出，松柏嶺高空觀景平台園區位於八卦山南端，與彰化二水相鄰，基地面積約1633坪，2022年元月動土，以50公尺高的「松嶺之星」景觀塔為最大亮點，遊客可搭電梯或沿戶外雙螺旋狀階梯登上頂樓景觀平台，俯覽中彰投風光。

觀光處表示，松嶺之星園區工程進度逾7成，其中景觀塔主體結構已完成，現正辦理塔頂球型裝飾、塔體及停車場機電設備、植栽綠美化等工程，預計6月底完工，招商引進民間資源OT營運。

此外，縣府也與受天宮合作在宮廟停車場施設2座交通接駁暨遊客諮詢站，目前站體已完成，正辦理水電管線配置工程，並建置智慧導覽預約觀光系統，讓宗教與茶鄉文化結合，期盼未來香客變遊客，遊客變香客。

觀光處長陳志賢說，松嶺之星園區只要施工及委外招商順利，最快明年初就能試營運，觀光處也在盤點受天宮、茶香步道、橫山賞鷹平台、七星陣地公園、參山國家風景區等周邊景點，進一步串連促進觀光。

停車場 景點 綠美化

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