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德州撲克社團灰色賭博混進社區 中市府專案小組因應

中央社／ 台中28日電

近年來德州撲克掀風潮，有議員指出，德州撲克協會合法掩飾非法，引誘學生沉迷，餐廳轉型撲克協會，出入份子複雜，有家長半夜到麻將館抓小孩，中市府將成立專案小組因應。

台中市議會今天召開財經業務質詢，國民黨市議員陳文政指出，多年前台中市曾爆發百家樂餐廳氾濫問題，當時在議會與警方強力取締下，才得以收斂；如今「德州撲克協會」變相興起，成為新型態灰色地帶。

他指出，德州撲克熱潮始於111年一則高等法院判決，認定德州撲克推廣協會預收門票辦比賽、發獎金，不構成賭博罪，業者因此以「協會」名義開設據點，台中已有5個正式登記的協會，數量居全國之最；加上各協會旗下分會及聯盟據點，全市已超過30處以上，多數分布在住宅區、學區。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華等人日前也提到，接到多件有關麻將館、德撲館陳情案，都是發生在學區，疑似賭博、學生因沉迷荒廢學業，引發家長擔憂；家長質疑，為何學校旁麻將館可開這麼多，還要半夜到麻將館抓小孩。

陳淑華、陳俞融憂心賭場藏身合法商業場所，麻將館與德州撲克化身桌遊館入侵學區，掛羊頭賣狗肉，要求市府應加強源頭管控工作，避免「合法掩護非法」情形。

市府經發局表示，市府針對已辦理棋牌社等相關名稱登記或實際從事麻將、撲克牌等營業行為的業者進行聯合稽查，112年查獲53件、113年查獲65件場所涉經營麻將及撲克等，涉建物違規使用依建築法裁處，涉犯賭博罪情事則移送地檢署偵辦。

經發局指出，有關業者申請成立德州撲克協會後，變相營利商業行為或違法從事賭博行為，市府已有掌握此現象，並在治安會報中討論，將成立專案小組，針對德州撲克協會現象提出因應辦法。

德州撲克 賭博 麻將

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