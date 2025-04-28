快訊

基檢偵辦死亡連署 領銜3人列被告、國民黨4黨工暫列證人

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

中市秋紅谷黑天鵝兩對孵化變15隻 市長盧秀燕送這3機構各1對

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今主持「黑天鵝贈養儀式」把成功孵化的黑天鵝分贈給台北市政府、台北大學與東海大學各1對。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）今主持「黑天鵝贈養儀式」把成功孵化的黑天鵝分贈給台北市政府、台北大學與東海大學各1對。圖／台中市政府提供

兩年前進駐秋紅谷的兩對黑天鵝，在市府的細心照料下順利繁衍，如今家族成員已擴增至15隻。為提供更適宜的生活空間，市長盧秀燕今親自主持「黑天鵝贈養儀式」將黑天鵝分贈給成功媒合的單位，包括台北市政府、台北大學與東海大學各1對。

北市府副市長李四川、台北大學校長李承嘉及東海大學校長張國恩皆親自出席迎接，盼透過此次贈養，共同打造更多友善棲息環境，推動生態教育，讓更多民眾有機會親近黑天鵝、認識自然生態之美。

盧秀燕說，台中市近年人丁與動物皆興旺，這些鵝寶寶就是她的「鵝」子、女「鵝」她說，每位媽媽都會關心孩子吃得好不好、長得健不健康、適不適應生活環境，而這群黑天鵝對她而言就像家人般重要。自兩年前首批黑天鵝入住秋紅谷以來，園區陸續成功孵化出多隻鵝寶寶，如今黑天鵝家族已壯大至15隻。她期盼，此次獲贈黑天鵝的單位，能延續台中市政府對生態復育的用心，讓這些「鵝」子、女「鵝」在新家健康成長，繼續孕育更多生命，推動生態保育向下扎根、遍地開花。

李四川說，台中市在公園環境營造與生態維護上表現卓越，未來台北市將妥善照料，延續生態保育的用心，讓這份美意持續傳承。李承嘉及張國恩也都表示，感謝台中市政府信任與支持，未來將用心照顧黑天鵝，共同推廣生態教育與保育理念。李承嘉並說，他8月將退休，這是市府給他、給台北大學最好的禮物。

建設局長陳大田表示，秋紅谷景觀生態公園因成功營造友善的棲地環境，獲得第23屆公共工程金質獎「維護管理類優等獎」，展現市府在生態維護及景觀經營上的用心與成果。受贈3機關所提出的放養地點，不僅擁有豐富的自然資源，更具備完善的管理條件，因此獲得認可，成為黑天鵝的新家。後續會定期追蹤黑天鵝的適應情況，期盼牠們能在更廣闊、適合成長的新家園中穩定繁衍，傳遞生態保育理念，實現生生不息的美好願景。

台中市長盧秀燕（中）笑稱自己是黑天鵝的「市長媽媽」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）笑稱自己是黑天鵝的「市長媽媽」。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）把成功孵化的黑天鵝贈送給台北市政府，由北市府副市長李四川代表接受。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）把成功孵化的黑天鵝贈送給台北市政府，由北市府副市長李四川代表接受。圖／台中市政府提供

台中市 天鵝 東海大學

延伸閱讀

影／朱立倫啟動罷免總統賴清德 盧秀燕笑著連說兩次這4字

台中向上路聯結車肇事10人傷 盧秀燕：司機承認煞車器壞了

台中一中校慶和賴總統同台 盧秀燕：有交談且互動熱烈

影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

相關新聞

澎湖8旬母跨海來台照顧重病兒 中市府啟動關懷機制

澎湖一名8旬母親日前跨海來台，要探視並照顧身體不佳的次子蔡姓男子，在警方協助下順利與媳婦取得聯繫，並找到兒子豐原住處；台...

中市秋紅谷黑天鵝兩對孵化變15隻 市長盧秀燕送這3機構各1對

兩年前進駐秋紅谷的兩對黑天鵝，在市府的細心照料下順利繁衍，如今家族成員已擴增至15隻。為提供更適宜的生活空間，市長盧秀燕...

大雅田中央蓋12層樓淪京華城翻版？建商喊冤、中市府要查

國民黨台中市議員吳呈賢、吳建德、楊大鋐、陳文政、賴順仁等5位議員今在議會質詢，指農業局違法變更台中大雅1塊農地作為私設通...

台中物調券首波35萬張5/2發放 建國市場祭優惠估吸2成年輕人

台中建國市場共711個攤位，是台中市最具代表性的傳統市場之一，也是全台最大的公有市場。今年第一波物調券活動將於5月2日至...

第28屆全球熱愛生命獎章落在彰化偏鄉 得獎人：生命會影響生命

瑪喜樂社會福利基金會執行長暨喜樂保育院院長林玉嫦，榮獲第28屆全球熱愛生命獎章，主辦單位周大觀文教基金會創辦人周進華今讚...

斥資5.5億！南投「松嶺之星」見雛形 最快明年初試營運

南投縣斥資5.5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，主體結構已完工，加緊進行室內整修、園區綠美化等工程，最快明年初試營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。