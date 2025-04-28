中市秋紅谷黑天鵝兩對孵化變15隻 市長盧秀燕送這3機構各1對

兩年前進駐秋紅谷的兩對黑天鵝，在市府的細心照料下順利繁衍，如今家族成員已擴增至15隻。為提供更適宜的生活空間，市長盧秀燕今親自主持「黑天鵝贈養儀式」將黑天鵝分贈給成功媒合的單位，包括台北市政府、台北大學與東海大學各1對。

北市府副市長李四川、台北大學校長李承嘉及東海大學校長張國恩皆親自出席迎接，盼透過此次贈養，共同打造更多友善棲息環境，推動生態教育，讓更多民眾有機會親近黑天鵝、認識自然生態之美。

盧秀燕說，台中市近年人丁與動物皆興旺，這些鵝寶寶就是她的「鵝」子、女「鵝」她說，每位媽媽都會關心孩子吃得好不好、長得健不健康、適不適應生活環境，而這群黑天鵝對她而言就像家人般重要。自兩年前首批黑天鵝入住秋紅谷以來，園區陸續成功孵化出多隻鵝寶寶，如今黑天鵝家族已壯大至15隻。她期盼，此次獲贈黑天鵝的單位，能延續台中市政府對生態復育的用心，讓這些「鵝」子、女「鵝」在新家健康成長，繼續孕育更多生命，推動生態保育向下扎根、遍地開花。

李四川說，台中市在公園環境營造與生態維護上表現卓越，未來台北市將妥善照料，延續生態保育的用心，讓這份美意持續傳承。李承嘉及張國恩也都表示，感謝台中市政府信任與支持，未來將用心照顧黑天鵝，共同推廣生態教育與保育理念。李承嘉並說，他8月將退休，這是市府給他、給台北大學最好的禮物。