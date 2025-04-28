澎湖8旬母跨海來台照顧重病兒 中市府啟動關懷機制

澎湖一名8旬母親日前跨海來台，要探視並照顧身體不佳的次子蔡姓男子，在警方協助下順利與媳婦取得聯繫，並找到兒子豐原住處；台中市民政局長吳世瑋表示，事件獲報後，市府立即啟動關懷機制，豐原區長洪峰明今天也到蔡男住家關心慰問，後續將持續追蹤提供適切協助。

吳世瑋指出，蔡男身體情況欠佳，目前在家休養，妻子在建築公司上班，母親葉婦偶爾會從澎湖來台探望兒子，此次因一時無法記起兒子的詳細住址，又聯繫不上兒子，只好向豐原警方求助，並在員警的協助下，順利尋得兒子住處，目前留宿兒子家中協助照料。豐原區公所今天前往了解關心，後續也會持續追蹤個案狀況，並依實際需要提供必要協助。

豐原區公所表示，市府高度重視弱勢與特殊家庭的照顧，結合各部門的力量，建構綿密的社會安全網絡，扶持社會中的每一個個體，時刻關注地方大小事，即時提供相關資源並給予適切協助，傳遞溫暖與關懷，用心守護每一位需要幫助的市民朋友。