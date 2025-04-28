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大雅田中央蓋12層樓淪京華城翻版？建商喊冤、中市府要查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員吳呈賢指農業局違法變更台中大雅一塊農地作為私設通道，讓旁邊建地容積暴增5.8倍，建商在僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋12層大樓，涉嫌圖利建商。圖／議員吳呈賢提供
台中市議員吳呈賢指農業局違法變更台中大雅一塊農地作為私設通道，讓旁邊建地容積暴增5.8倍，建商在僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋12層大樓，涉嫌圖利建商。圖／議員吳呈賢提供

國民黨台中市議員吳呈賢、吳建德、楊大鋐、陳文政、賴順仁等5位議員今在議會質詢，指農業局違法變更台中大雅1塊農地作為私設通道，讓旁邊建地容積暴增5.8倍，建商在僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋12層大樓，涉嫌圖利建商，有如台中京華城翻版。

農業局長張敬昌表示，將會同政風單位調查，如違反規定，將依法處置並撤照。建商喊冤說「我們一切合法」。

議員吳呈賢表示，大雅區自強段1685地號原本是合法的甲種建築用地，直接面臨道路、建築線距離也超過2公尺，完全符合「建築技術規則」基本開發條件，不需農地當通道，但農業局卻在111年核准緊鄰的1688地號農地變更為「私設通道」，變更農地61.21平方公尺，讓1685地號變成為超高容積的建地，開發面積從原限制的1000平方公尺增至5800平方公尺，容積暴增5.8倍，原只能蓋低樓層的普通住宅，現卻可蓋12層樓集合住宅，涉嫌圖利建商。

吳呈賢說，1688地號面臨道路與建築線，依法根本不具備變更資格，卻仍被農業局點頭放行，質疑此舉讓建商獲利上億，要求農業局公開當初的變更會議紀錄、申請資料與審查意見，未料農業局承辦人員竟說「這是機密、不能洩漏」，痛批現行審查制度形同虛設。

議員吳建德說，一般農業局核定農業設施興建，興建後目的與興辦事業不符，都馬上撤銷執照，都發局根據農業局同意變更為通道的公文，才核發該建案建照，如今建案幾近完工，卻恐因農地使用不符規定而卡關，農業局因疑似違法發放容許變更，是否依規定馬上撤照？

農業局長張敬昌表示，該案是2022年由農業局審核通過，將會同法制局、政風處與都發局調查，如有違反規定，會依法處置，「該怎麼辦就怎麼辦」。台中市副市長黃國榮強調，市府將跨局處調查，2周內會調查清楚。

建商發言人指出，「我們從頭到尾都沒有跟農業局變更地目，不知道哪裡違反規定？」對此感到相當無奈。

國民黨台中市多位議員指農業局違法變更台中大雅一塊農地作為私設通道，讓旁邊建地容積暴增5.8倍，建商在僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋12層大樓，涉嫌圖利建商。圖／議員吳呈賢提供
國民黨台中市多位議員指農業局違法變更台中大雅一塊農地作為私設通道，讓旁邊建地容積暴增5.8倍，建商在僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋12層大樓，涉嫌圖利建商。圖／議員吳呈賢提供

建築 議員 農地

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