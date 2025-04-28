大雅田中央蓋12層樓淪京華城翻版？建商喊冤、中市府要查

國民黨台中市議員吳呈賢、吳建德、楊大鋐、陳文政、賴順仁等5位議員今在議會質詢，指農業局違法變更台中大雅1塊農地作為私設通道，讓旁邊建地容積暴增5.8倍，建商在僅臨道路2.5公尺的特定農業區土地蓋12層大樓，涉嫌圖利建商，有如台中京華城翻版。

農業局長張敬昌表示，將會同政風單位調查，如違反規定，將依法處置並撤照。建商喊冤說「我們一切合法」。

議員吳呈賢表示，大雅區自強段1685地號原本是合法的甲種建築用地，直接面臨道路、建築線距離也超過2公尺，完全符合「建築技術規則」基本開發條件，不需農地當通道，但農業局卻在111年核准緊鄰的1688地號農地變更為「私設通道」，變更農地61.21平方公尺，讓1685地號變成為超高容積的建地，開發面積從原限制的1000平方公尺增至5800平方公尺，容積暴增5.8倍，原只能蓋低樓層的普通住宅，現卻可蓋12層樓集合住宅，涉嫌圖利建商。

吳呈賢說，1688地號面臨道路與建築線，依法根本不具備變更資格，卻仍被農業局點頭放行，質疑此舉讓建商獲利上億，要求農業局公開當初的變更會議紀錄、申請資料與審查意見，未料農業局承辦人員竟說「這是機密、不能洩漏」，痛批現行審查制度形同虛設。

議員吳建德說，一般農業局核定農業設施興建，興建後目的與興辦事業不符，都馬上撤銷執照，都發局根據農業局同意變更為通道的公文，才核發該建案建照，如今建案幾近完工，卻恐因農地使用不符規定而卡關，農業局因疑似違法發放容許變更，是否依規定馬上撤照？

農業局長張敬昌表示，該案是2022年由農業局審核通過，將會同法制局、政風處與都發局調查，如有違反規定，會依法處置，「該怎麼辦就怎麼辦」。台中市副市長黃國榮強調，市府將跨局處調查，2周內會調查清楚。