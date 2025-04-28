強化八卦山旱灌供水效益 南投名間鄉2蓄水池施工增韌性

強化八卦山旱灌系統供水效益，名間鄉公所發包P3、P7蓄水池韌性提升工程，估今年12月完工；鄉公所表示，P3蓄水池完工後，機電等仍須中央支持，以提供穩定、更便宜灌溉用水。

名間鄉公所今天在埔中巷舉行八卦山旱灌區P3、P7蓄水池韌性提升工程動土典禮，名間鄉長陳翰立說，工程為農業部農田水利署擴大灌溉服務農田水利設施更新改善計畫一部分，投入經費新台幣5377萬元，農水署補助4731萬7600元，其餘由名間鄉公所編列配合款。

陳翰立致詞表示，名間鄉八卦山台地土壤肥沃，以茶、鳳梨、火龍果等作物為大宗，但長期受高水價之苦，感謝前立委蔡培慧長期關心，任內爭取近5億元改善灌區供水問題，這次P3、P7蓄水池韌性提升工程及P3蓄水池旁近完工備援深水井，就是其中一部分。

名間鄉公所表示，埔中村P3蓄水池是老舊混凝土蓄水池，目前土砂淤積、池體破損、無穩定水源，導致無法提供灌溉水源，工程將恢復蓄水功能及效益，搭配近完工備援深水井，確保未來穩定供水，但P3蓄水池本體完工後，機電設備及布管等經費仍須中央支持。

鄉公所表示，新厝村P7蓄水池目前運作中，工程主要補強防水布及設置機電設備，提升蓄水及供水效益；除P3、P7蓄水池，P17蓄水池提升經費1.2億元已發包、P15池及管線韌性工程經費2.39億元施工中、P17備援水井經費4000萬元已完工、投29線下方輸水管線及蓄水設施韌性提升工程經費4710萬元施工中。