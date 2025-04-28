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台中物調券首波35萬張5/2發放 建國市場祭優惠估吸2成年輕人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中建國市場超過700攤加入物調券活動行列。圖／台中市政府提供
台中建國市場超過700攤加入物調券活動行列。圖／台中市政府提供

台中建國市場共711個攤位，是台中市最具代表性的傳統市場之一，也是全台最大的公有市場。今年第一波物調券活動將於5月2日至4日開跑，民眾到建國市場使用物調券，生魚片打8折，火鍋特價只要150元，另有攤商大放送，民眾持物調券消費就送2包金針菇。

台中市首波物調券5月2日至4日發放，共107處發放35萬張，民眾可用現金100元兌換200元物調券。

經發局指出，建國市場生鮮攤位「利輝鮮魚行」推出多項生鮮特價商品，1盒生魚片原價250元，只要使用1張物調券，就可以8折優惠購入；鮮蝦河粉加上海菜，再搭配3片鯖魚片，原價240元，憑物調券只賣200元。

經發局表示，建國市場「岱丸日」販賣80幾種火鍋料，也趁機推火鍋料優惠，每斤原價160元，特價只要150元；「九峰菇行」則祭出持1張物調券消費，即贈送2包金針菇。

另外，建國市場「濟生中藥行」，用物調券消費滿500元，再加送100元藥膳食補包；還有傳承60年老店的「新隆發醬園」，自家特選產品，持物調券購買3包再送3包，讓顧客滿載而歸。

台中市建國市場自治會長蔡鈴欽說，物調券的發放對傳統市場影響很大，可帶動買氣，對攤商很有幫助，可吸引約2成的年輕人進入傳統市場。

台中市 火鍋 特價

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