第28屆全球熱愛生命獎章落在彰化偏鄉 得獎人：生命會影響生命

瑪喜樂社會福利基金會執行長暨喜樂保育院院長林玉嫦，榮獲第28屆全球熱愛生命獎章，主辦單位周大觀文教基金會創辦人周進華今讚揚她長年致力服務身障者，以堅韌和愛心回應生命挑戰。林玉嫦說，是進入喜樂保育院改變了她的一生。

周進華與合正巨霸集團總裁蕭義明今到二林喜樂保育院授獎。周進華說，「全球熱愛生命獎章」表彰在逆境中仍能發光發熱、堅定傳遞愛與希望的人，林玉嫦正是這樣的生命榜樣，她讓大家看見真正的勇氣不是沒有淚水，而是在淚水中依然選擇前行，真正的愛是用一生去守護最弱小的人，她的生命故事感動無數人，也照亮無數身心障礙者的未來。

推薦人合正巨霸集團總裁蕭義明表示，他認識林玉嫦多年，深知她對生命的敬重及對服務的堅持，不僅是身心障礙者的守護者，更是推動社會改變的實踐者，她用愛將生命的限制化為祝福，將個人苦難昇華為他人的盼望，這份精神是大家都應學習的生命態度。

林玉嫦自我介紹，說她3歲罹患小兒麻痺，同年喪母就被送進孤兒院，6歲進喜樂保育院改變了人生，在「喜樂阿嬤」瑪喜樂無私的愛與堅持下，她不但上學讀書，學會自立、自信和感恩，最後完成高中學業，回到喜樂保育院服務，接著半工半讀取得大學及碩士的學位，從基層工作者到成為機構領導者；她說，「這一路上有太多人幫助和關心，讓我有勇氣負重前行。」

她同時揭示瑪喜樂基金會和喜樂保育院的未來努力方向，包括福音、福利的雙福目標，要打造方舟家園照顧更多身障者。林玉嫦強調，她自認自身養成的堅韌、堅強、勇敢、不輕言放棄、不小看自己生命的特質，來自喜樂阿嬤的影響，因為「生命會影響生命」。