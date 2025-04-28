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斥資5.5億！南投「松嶺之星」見雛形 最快明年初試營運
南投縣斥資5.5億元在名間蓋高空觀景塔「松嶺之星」，主體結構已完工，加緊進行室內整修、園區綠美化等工程，最快明年初試營運。觀光處表示，松嶺之星園區完工後，將招商引進民間資源，採OT委外營運，並串連周邊景點促進觀光。
為活絡名間鄉觀光，縣府看準當地指標景點「松柏嶺受天宮」具香客文化，位置居高臨下，可遠眺中彰投三地美景，原計畫在附近興建號稱「全台最長的天空步道」，礙於中央不鼓勵再興設空中步道，且地方意見兩極，轉而規畫高空景觀塔。
縣府指出，松柏嶺高空觀景平台園區位於八卦山南端，與彰化二水相鄰，基地面積約1633坪，2022年元月動土，以塔高達50米的「松嶺之星」景觀塔為最大亮點，遊客可搭電梯或沿戶外雙螺旋狀階梯登上頂樓景觀平台，俯覽中彰投風光。
觀光處表示，松嶺之星園區工程進度已逾7成，其中景觀塔主體結構已完成，現正加緊辦理塔頂球型裝飾、塔體及停車場內部裝修、機電設備、戶外園區植栽綠美化等工程，預計6月底完工，招商引進民間資源OT營運，交由廠商規畫整修。
此外，縣府也與松柏嶺受天宮合作於其宮廟停車場施設2座交通接駁暨遊客諮詢站，目前站體均已完成，正辦理水電管線配置工程，並建置智慧導覽預約觀光系統，優化旅遊動線讓宗教與茶鄉文化結合，期盼未來香客變遊客，遊客變香客。
觀光處長陳志賢說，松嶺之星園區相關工程進度如期推進，只要施工及委外招商順利，最快明年初就能試營運；該處也在盤點當地受天宮、茶香步道、橫山賞鷹平台、七星陣地公園、參山國家公園等周邊景點，進一步有效串連促進地方觀光。
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