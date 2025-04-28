台中神戶直飛 中市偕業者神戶車站設攤秀中台灣魅力

「台中－神戶」直飛航線開通。台中觀旅局攜手在地觀光業者，前往神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，現場40個業者攤位向日本民眾展現中台灣多元且富魅力觀光亮點。

台中市政府觀旅局今天發布新聞稿，26日至27日攜手聯合彰化縣政府、南投縣政府及苗栗縣政府等中台灣縣市政府與在地觀光業者，在神戶車站商場盛大舉辦中台灣觀光推介活動「意想不到！中台灣」。

觀旅局長陳美秀表示，活動吸引多家日本旅行社、媒體及相關觀光業者與台灣業者面對面交流，探討未來包裝行程與合作機會，展現台日雙方對中台灣旅遊市場的高度期待；日本地方電視台也來到現場採訪，透過鏡頭邀請日本民眾，從神戶直飛台中，短短數小時就能走入山海之間、探索文化與美食交織的中台灣。

陳美秀提到，活動期間正逢日本黃金週前夕，大量人潮湧入神戶車站及商場，活動規劃的集章活動抽機票及五星級酒店住宿、甜甜蛇小提燈DIY、拍照牆等，吸引不少民眾參與。

觀旅局補充，中台灣聯手出擊推廣，整合各地觀光資源，更展現出多元文化與自然風光兼備的魅力，向國外遊客推廣的內容也更加精實，未來也將持續與中台灣夥伴聯手，團結力量大，讓更多國外旅客認識中台灣。