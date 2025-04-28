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南投多起果園飄臭味 施肥用未熟成禽畜糞最高罰10萬

中央社／ 南投縣28日電
南投縣環保局接獲多起民眾檢舉果園施肥飄散臭味，建議施用熟化禽畜糞有機肥料以減少異味，使用未熟成的生禽畜糞導致臭味遭檢舉可開罰。圖為環保稽查人員向農民宣導相關規定。（南投縣環保局提供）中央社
南投縣環保局接獲多起民眾檢舉果園施肥飄散臭味，建議施用熟化禽畜糞有機肥料以減少異味，使用未熟成的生禽畜糞導致臭味遭檢舉可開罰。圖為環保稽查人員向農民宣導相關規定。（南投縣環保局提供）中央社

南投縣環保局近期接獲多起民眾檢舉果園施肥飄臭味，環保局指出，使用未熟成生禽畜糞導致臭味遭檢舉，可依空污法開罰最高10萬，建議施用熟化禽畜糞有機肥料減異味。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，近期接獲多起民眾通報反映，部分果農種植期間施用未完全發酵有機肥，導致周邊社區長時間瀰漫發酵異味，影響附近居民生活品質，經環保局人員通知農民限期改善，及宣導翻耕覆土，已有效降低異味。

環保局指出，畜牧場產出的禽畜糞，屬可再利用農業事業廢棄物，須經堆肥熟成才可作為有機質肥料，若使用未熟成生禽畜糞導致產生異味，可依空氣污染防制法開罰新台幣1200元至10萬元。

環保局也表示，未熟成禽畜糞清運至合法堆肥處理場所車輛，須取得縣市農業主管機關許可清運證明文件並隨車攜帶，若查獲未隨車攜帶證明文件而逕行清運者，依廢棄物清理法罰款6萬元至30萬元。

環保局長李易書說，傳統農作施肥會使用未熟成的生禽畜糞，若未經妥善熟成處理或施灑不當，易於天氣炎熱時釋放強烈異味，散發惡臭及孳生蒼蠅，對周遭居民造成影響而引起反感與陳情，建議即時覆土，多一道工序，減少鄰里反感及被陳情機會。

南投縣 廢棄物 環保局長

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