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台中中央市場未取得拆除執照挨批 中市府：加速辦理

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北區中央市場建物老舊，市府將拆除改建。資料照／台中市經發局提供
台中市北區中央市場建物老舊，市府將拆除改建。資料照／台中市經發局提供

台中北區中央市場使用將近半世紀，去年撤出攤商，收回建物與用地，市府規畫改建為塗鴉公園、社會住宅與商場。國民黨議員陳政顯今在議會質疑，依市府進度，中央市場將在5月辦理工程招標，但至今未拿到拆除執照，難道要拿設計圖招標？且中央市場改建沒有規畫停車場，要求納入規劃。經發局長張峯源表示，將加速辦理。

中央市場比照同樣由肉品市場改建的「豬事圓滿公園」，將改建為公園、社宅與商場，公園部分納入美樂地計畫3.0興建特色公園，預計做成塗鴉公園，今年可開工；社會住宅部分預計有200戶，明年6至8月間開工。

議員陳政顯今質疑，經發局目前尚未取得拆除執照，如何在5月工程招標？拿設計圖招標？要求經發局要加速，才能接續興建公園、社會住宅及商場。

陳政顯表示，各地停車場嚴重不足，但在中央市場改建活化上，看不到市府對停車場的規劃，一個商場的成功取決有無停車場，若沒有停車場，商場要如何吸引人潮？呼籲市府不要各做各的，一定要興建停車場。

經發局長張峯源表示，中央市場拆除工程目前已完成細部設計，預計5月辦理施工廠商招標，6至9月辦理建物拆除，將會加速辦理。

財政局指出，中央市場採分區同步開發模式推動，由經發局完成拆除作業後，分別移交建設局興建公園設施、都發局規劃興建社會住宅，財政局則負責商場開發。

財政局表示，市府已請建設局及都發局在公園及社會住宅規劃中，評估增加停車供給可行性；財政局也在不影響招商誘因前提下，研議於商場開發規劃中增設公共停車空間及共享車位機制，預計今年下半年公告招商，提升整體停車服務量能。

停車場 社會住宅

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