彰化社頭清水岩露營區OT解約爭議未決 5月1日起免費入園

彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委外經營爆糾紛，縣政府去年終止契約，今宣布自5月1日起開放免費入園；前營運廠商清水那方指出，縣政府片面宣布解約，相關事務已進入司法及行政訴訟的程序，所謂免費是由全體縣民埋單，並無實質收益。

縣政府今表示，接管社頭清水岩溫泉露營區，經全面檢修，預訂5月1日起的每周二至周日上午9點到下午5點開放民眾免費入園，每周一休園清潔、消毒及設備維護，這次開放範圍為3處泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場、風雨操場等戶外空間，歡迎全國民眾來體驗。

社頭清水岩溫泉露營區2021年10月啟用，縣府委外經營，與清水那方簽下11年營運合約，營運至去年9月，只有住宿帳棚區和泡腳池有溫泉，日式風格的湯屋和戶外池未開放。相關溫泉設施沒完成點交，營運廠商與縣政府對此各執一詞，縣政府後來執行斷電、宣布解約，清水那方員工到縣政府抗議，雙方互信基礎徹底破裂。

清水那方經理張瑜珍表示，縣政府聲稱免費開放使用設施，是真的免費，或是營運費用轉嫁給全體縣民，縣長得到好聲望？社頭清水岩溫泉露營區委外經營時，清水那方每年支付350萬元權利金及其它營收，縣政府至少有收入，現在收回自營，看守、清潔等人員的薪資與相關費用都由縣庫支出，所以這算免費嗎？

張瑜珍又說，縣政府聲稱清水那方積欠電費400多萬元、拒絕點交公共溫泉設施、片面宣布解除營運合約，清水那方分別提起行政訴、行政訴訟和控告縣政府片面毀棄清水岩溫泉露營區促參案，目前彰化地方法院判決清水那方應支付電費約50萬元，如果縣政府不上訴，清水那方將對外說明為何400多萬元會變成50萬元。