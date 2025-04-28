彰化縣奪10項閱讀磐石獎 獲獎率蟬聯全國第一

教育部公布「114年閱讀磐石獎」，彰化縣共獲得10項大獎，包括3所學校獲頒「閱讀磐石學校獎」、2組團體與5位個人獲頒「閱讀推手獎」，總得獎數全國第三、非六都第一，獲獎率更蟬聯全國第一，縣長王惠美今天頒獎時，感謝一線的教育工作者推動閱讀有成。

榮獲「閱讀磐石學校獎」的學校包括鹿東國小、永興國小及鹿港國中，長期推動閱讀教學與課程發展，展現豐富成果；獲頒「閱讀推手獎（團體組）」是湖東國小志工隊與湖西國小志工隊，長年積極投入校園閱讀推廣與親子共讀活動；獲頒「閱讀推手獎（個人組）」的則有永興國小校長吳寶嘉、村上國小社主任林錦鳳主任、南鎮國小周慧婷老師、鹿港國中倪美瑗老師與二林高中（國中部）老師鄧憶貞，均在推動閱讀實務與創新教學上深具影響力，成為校園閱讀文化的關鍵推手。

彰化縣政府今天上午在警察局中庭舉辦舉辦閱讀磐石獎頒獎表揚活動，縣長王惠美表示，閱讀不只是學習的起點，更是一座城市文化與競爭力的根本，彰化縣在「114年閱讀磐石獎」再創佳績，另外也在2025閱讀競賽更是獲得全國團體賽前五名，展現彰化深厚閱讀實力。

王惠美表示，推動閱讀要從源頭做起，從圖書館整建到閱讀角落設置，還有社區共讀站到一鄉鎮市一書庫，近年來，縣府積極推動各項計畫，包括書福悅讀計畫，協助33所學校改善圖書館環境，讓孩子們更願意閱讀；社區共讀站建置34所，打造舒適嶄新的共讀空間；閱讀推動教師專業培力，建立穩定閱讀基礎；「讀步彰化，飛閱雲端」線上認證制度，強化孩子閱讀素養。

王縣長指出，感謝台灣閱讀文化基金會今年再捐贈彰化2座書庫，縣府也受到書庫模式的啟發，推動「英文愛的書庫」，期望孩子們不要過度沉迷在 3C ，多多接觸書籍，開啟思考，讓孩子更有競爭力。

台灣閱讀文化基金會執行長何鴻鈞表示，今年跟永興國小、新庄國小規畫設立愛的書庫，所以在彰化是第375、376座愛的書庫。據統計一年的閱讀費超過1千萬元，一本書如果讓學生去買，全國要花7億元以上的錢買書，所以，他們一年幫助全國老師省了7億多元的錢，這些書一直在循環，希望大家能夠一起支持台灣閱讀文化基金會。