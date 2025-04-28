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中彰投分署產學訓專班 招收276名學員

中央社／ 台中28日電
勞動部勞動力發展署中彰投分署28日公布，今年「產攜2.0計畫─產學訓專班」開始招生，預計招收276名學員。圖為學員受訓情形，結訓後技術深受業界肯定。（中彰投分署提供） 中央社
勞動部勞動力發展署中彰投分署28日公布，今年「產攜2.0計畫─產學訓專班」開始招生，預計招收276名學員。圖為學員受訓情形，結訓後技術深受業界肯定。（中彰投分署提供） 中央社

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天公布，今年「產攜2.0計畫─產學訓專班」開始招生，預計招收276名學員，協助學員於畢業時技能、證照、就業及學位一次到位。

為協助在學青年強化實務技能、搶先布局職涯，並提早卡位職場，勞動力發展署中彰投分署積極推動「產攜2.0計畫－產學訓專班」，114年將攜手台中高工、勤益科大、台北科大及南開科大等校開辦專班。

中彰投分署發布新聞稿指出，這次與4校將開辦精密機械、機電控制、工具機與精密模具設計製造、冷凍空調與能源、車輛工程、車輛綜合技術、家具木工等班別，預計招收276名學員，以「學用合一」模式，協助學員於畢業時技能、證照、就業及學位一次到位，歷屆就業媒合率達百分之百。

中彰投分署以來自台中東勢的晟佑為例分享，晟佑於高中畢業後，選擇跳脫傳統升學途徑，投入北科大車輛工程系產學訓專班，勇敢開啟技職實戰之路。大三期間，他於中彰投分署接受職業訓練，逐步累積汽車修護、銲接、板金與塗裝等多元技能，一舉考取汽車修護乙級、車體板金丙級及車輛塗裝丙級等專業證照。

中彰投分署表示，晟佑結訓後，進入Honda汽車板橋總公司實務訓練，經業界師傅傾囊相授，並在廠長與組長鼓勵下迅速成長。僅10個月，從新手蛻變為獨當一面的烤漆技師，月薪提升至6至7萬元。大學畢業後，轉戰凹痕修復領域，創辦「艾士柏凹痕修復中心」，成功創業圓夢。

中彰投分署說明，產學訓專班專為15至29歲青年設計，高職班招收國中畢業生，四技班則招收高中職與大專畢業生（其中普通高中須畢業1年以上）。在學期間，學員將至中彰投分署接受專業職業訓練，結訓後媒合進入合作企業正式就業，並利用夜間或假日完成學業，讓青年不必離開校園就能無縫接軌職場。

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