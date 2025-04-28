把醫療帶向國際 中榮與越南上百年醫學院交流

台中榮總院長傅雲慶前天率團赴越南河內，與河內醫科大學附屬醫院共同舉辦「台越國際醫學研討會，探討「外科介入治療新進展」深化雙方在臨床醫療技術、智慧醫療與醫學研究的交流合作，現場及線上參加人數逾700人，反應熱烈。

河內醫科大學成立於1902年，是越南歷史最悠久、最具聲望的醫學院校，2007年成立附屬醫院，融合醫學教育、科研與臨床診療，提供優質醫療服務，作為醫學生與研究人員重要訓練基地。該院設有500床，擁有多個專科中心及配備現代化醫療設備和設施，致力推動以病人為中心的醫療照護。

台中榮總國際醫療中心今指出，河內醫科大學附屬醫院院長Prof. Nguyen Lan Hieu 去年曾來台參加台中榮總院慶暨國際醫學研討會，同時雙方簽訂MOU，展開人員訓練與醫療經驗交流。今年台中榮總首次回訪並共同辦理醫學研討會，加強拓展兩院間的醫學教學、臨床研究，共同打造高品質的跨國醫療服務。