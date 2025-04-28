潭子這條捷徑經常有車衝進田裡 楊瓊瓔爭取拚7月拓寬取直

台中市潭子區嘉仁里嘉豐路219巷是連接潭子、豐原要道捷徑，但路幅狹窄又彎，常有車輛擦撞或誤栽稻田，立委楊瓊瓔今天邀相關單位現勘瓶頸路段，推動小型道路改善工程，預計7月動工，改善後交通將更順暢和安全。

潭子區嘉豐路219巷連接福貴路與嘉豐路，屬東西向產業道路之一，路幅狹窄只容一輛車通行，車輛會車困難。立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀相關單位現勘，台中市養護工程處、農田水利署台中管理處、潭子區長劉汶軒、嘉仁里長林瑞文等人到場。

嘉豐路219巷路線蜿蜒，形成兩個大S彎。多位居民反映，經常有車輛為閃避退讓而不慎滑落一旁稻田，嘉仁里長林瑞文多次建議拓寬，並在巷口轉彎處施作截角，盼能改善交通瓶頸。

台中市議員賴朝國表示，該巷道為連接潭子、豐原要道的捷徑，嘉豐路往福貴路方向，公所已局部加蓋灌溉溝渠拓寬路幅，有初步改善成效，但仍有部分彎道及狹窄路段待處理，希望市府與中央共同排除困難、提升行車安全。

市府養護工程處說明，嘉豐路219巷沿線土地多屬國有，由農田水利署台中管理處主管，現場勘查嘉仁段193、322、324地號，土地尚有餘裕可供道路拓寬使用。

養工處評估建議，針對瓶頸轉彎段取直改善，預定拓寬長度約20公尺、寬度增加2公尺，總經費概估35至50萬元，可同步施作路側擋土牆、塊狀護欄及路基加強，預期小工程即可大幅提升行車安全。

楊瓊瓔感謝農田水利署台中管理處協助同意瓶頸路段用地讓市府養工處辦理灌溉排水及路面改善使用，她說這是中央地方合作精神。楊瓊瓔表示，嘉豐路219巷是居民重要生活動線，雖是小小巷弄，但推動小工程、改善小瓶頸，帶來交通安全大效益，她說地方民眾長年以來習慣走此捷徑，透過拓寬取直，可改善無法會車問題，更能減少事故發生，提升居民生活品質。