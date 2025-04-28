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台中大肚區蛋白變蛋黃 盧秀燕提前蓋停車場因應
台中市大肚區近年工商業發展蓬勃，人口增加，市長盧秀燕上午主持「大肚區文中二地下停車場」動工典禮，以提前因應停車問題。她說，停車場花費2億元興建，預計2027年5月完工，而且地下是停車場，地上是公園，等於一次做了兩個建設。
盧秀燕說，大肚過去是蛋白區，現已變成是蛋黃區，日益繁榮，因此停車的問題大為增加，尤其除了原來的幼兒園之外，還正在興建親子館跟公托，明年旁邊還要蓋全民運動館。這麼多的公共設施出現的時候，需要大量的停車場，所以找到這一塊地今天開工，要花兩億多元興建地下停車場，提供近百個停車位。因為這個地方的土地非常珍貴，所以投資大，做地下停車場，地面可以做公園，等於是做兩個設施，除了可以保留公園，地下還有停車場。
她特別感謝立委顏寬恒爭取5千萬元預算，等於減少市政府支出負擔，明年要開工的全民運動館預算3億元，顏寬恒也爭取了1億元，市府只要自已負擔兩億元就夠了，所以要非常感謝顏寬恒委員。
交通局長葉昭甫說，「大肚區文中二地下停車場新建工程」設計富創意，且融入在地特色，延續周邊環境的意象，規畫休憩與活動空間，並創造富有綠意且有趣的區域景觀。此外，停車場建物立面造型與鄰近的大肚台地、社區的斜屋頂設計相呼應，融入當地環境，地下兩層的停車場，完工後將提供85席汽車位，以友善與環保特色智慧型停車場為市民服務。
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