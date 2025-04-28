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防狗追人車！ 台中議員籲流浪狗配掛「防追矯正棍」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市列管具攻擊性的犬隻共564隻，其中以比特犬344隻最多，民進黨台中市議員李天生今要求市府加強兇猛寵物管制防範，並建議給流浪犬配掛「防追矯正棍」，避免民眾遭犬隻追咬。圖／議員李天生提供
台中市列管具攻擊性的犬隻共564隻，其中以比特犬344隻最多，民進黨台中市議員李天生今要求市府加強兇猛寵物管制防範，並建議給流浪犬配掛「防追矯正棍」，避免民眾遭犬隻追咬。圖／議員李天生提供

近來傳出多起比特犬傷害事件，引發社會關注。民進黨台中市議員李天生今在議會質詢，台中市列管具攻擊性的犬隻共564隻，其中以比特犬344隻最多，要求市府加強兇猛寵物管制防範，並建議給流浪犬配掛「防追矯正棍」，避免民眾遭犬隻追咬。中市動保處長林儒良說，曾有縣市試辦流浪犬配掛「防追矯正棍」失敗，台中將研擬辦理。

近來比特犬傷害事件層出不窮，台北市一隻比特犬疑似自行開車窗，衝出攻擊機車騎士，未料事隔11天，同隻比特犬又再次闖禍，飼主開車載著愛犬外出，在停等紅燈時，比特犬再度打開車窗，衝出車外追咬騎士；屏東內埔也曾發生比特犬咬死柴犬事件。

議員李天生表示，目前台中市列管具攻擊性的犬隻共564隻，包括比特犬344隻、獒犬192隻、阿根廷度告犬27隻、紐波利頓犬1隻，農業部訂定「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」規定，要求市府徹底執行，避免民眾受害。

李天生說，多數國家禁止飼養比特犬，台灣也公告自111年3月1日比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，禁止繁殖、買賣及進口；不過其他國家要求「現有犬隻進行登記和絕育」、「飼主需要通過資格審查」、「為犬隻購買保險」等做法，值得參考學習。

李天生說，霧峰、大里山區有不少流浪犬，經常追逐行人或機車造成傷害，建議為流浪犬配掛「防追矯正棍」，降低犬隻追人車頻率，目前台南、嘉義、彰化等縣市已實施，台中市應該考慮跟進。

動保處長林儒良表示，有不少縣市試辦流浪犬配掛「防追矯正棍」，但流浪犬配掛一陣子後就會掉落，因此有不少失敗案例，台中將研擬辦理。

農業局長張敬昌表示，按動物保護法規定，飼主攜帶比特犬等具攻擊性犬隻出入公共場所，依規定繫妥1.5公尺以下長度之鍊繩，並戴上透氣的口罩，如未配合，可依動保法處5萬元以上25萬元以下罰鍰 ，並得沒入該犬隻，同時公告禁養後，現有飼主必須報備列管，不得繁殖或出售。

台中市 比特犬 流浪犬

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