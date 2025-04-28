生人迴避！彰化市某大樓頂「送肉粽」 送煞路線曝光

彰化市某住宅大樓今天晚間將舉辦「送肉粽」科儀，將沿金馬路往彰美路方向到海邊。由於類似科儀甚少在集合社區大樓頂樓舉辦法事，甚至從社區大門送出，引來民眾關注。

據了解，亡者是男性，由於在頂樓亡故，基於尊重亡者及家屬，安定社區人心，加上科儀時間甚短，住戶能接受在頂樓做法事，再搭電梯送出去，大樓管委會也逐一通知各樓層住戶，建議迴避。

依網路公告，此一「送肉粽」科儀是在今晚8時30分在大樓頂樓舉辦法事，9時到9時30分從大門送出去，籲請住戶迴，然後沿金馬路再轉彰美路沿和美方向送往海邊。