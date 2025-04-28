生人迴避！彰化市某大樓頂「送肉粽」 送煞路線曝光
彰化市某住宅大樓今天晚間將舉辦「送肉粽」科儀，將沿金馬路往彰美路方向到海邊。由於類似科儀甚少在集合社區大樓頂樓舉辦法事，甚至從社區大門送出，引來民眾關注。
據了解，亡者是男性，由於在頂樓亡故，基於尊重亡者及家屬，安定社區人心，加上科儀時間甚短，住戶能接受在頂樓做法事，再搭電梯送出去，大樓管委會也逐一通知各樓層住戶，建議迴避。
依網路公告，此一「送肉粽」科儀是在今晚8時30分在大樓頂樓舉辦法事，9時到9時30分從大門送出去，籲請住戶迴，然後沿金馬路再轉彰美路沿和美方向送往海邊。
「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉，沿途家戶最好緊閉門窗，盡量迴避。此一習俗近年來也流行到內陸甚至他縣市。
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