星宇航空台中直飛神戶 中彰投苗聯手辦中台灣推介活動
星宇航空4月18日開航台中到神戶航線，台中市觀光旅遊局聯手彰化縣政府、南投縣政府、苗栗縣政府及在地觀光業者，近日在神戶車站商場舉辦中台灣觀光推介活動，現場近40個攤位，向日本民眾展現中台灣多元且豐富的觀光亮點。
觀旅局長陳美秀表示，中台灣觀光推介活動「意想不到！中台灣」，吸引多家日本旅行社、媒體及相關觀光業者與台灣業者交流，探討未來包裝行程與合作機會，展現台日雙方對中台灣旅遊市場的高度期待。
陳美秀說，現場除商談會外，也有日本旅遊網紅出席舞台活動及甜甜蛇提燈DIY手作區。另現場規劃的集章活動抽機票及五星級酒店住宿、拍照牆等，吸引不少民眾參與，場面歡樂。
觀旅局指出，此為首次中台灣聯手出擊推廣，不僅整合各地觀光資源，更展現出多元文化與自然風光兼備的魅力，讓行銷活動更為亮眼，向國外遊客推廣的內容也更加精實，未來將持續與中台灣夥伴聯手，讓更多國外旅客認識中台灣。
星宇航空強調一直將台中機場視為第二基地，星宇航空4月18日正式開航神戶航線，提供台中至神戶每日來回直飛各1班次，採用A321neo機型直飛，可提供商務艙8席、經濟艙180席，隨著神戶航線開航，旅客可藉由神戶前往日本關西、四國等地區觀光旅遊。
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