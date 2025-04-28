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台中一中校慶和賴總統同台 盧秀燕：有交談且互動熱烈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）昨在台中一中校慶賴清德總統（左三）同台舉杯，祝台中一中生日快樂。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）昨在台中一中校慶賴清德總統（左三）同台舉杯，祝台中一中生日快樂。圖／台中市政府提供

賴清德總統和台中市長盧秀燕昨天同時參加台中一中110周年校慶活動，行程不公開，外界好奇兩人是否有互動，或盧有沒有給他任何建議？盧秀燕上午受訪時說：「有的」她和賴總統「互動熱烈」也有一些交談，總統很高興。

她說，在活動中，她和賴總統互動熱烈，也有一些交談。她向總統報告台中一中有悠久的110年歷史，校友會也成立了50年，學校作育英才、人才輩出，是全國最好的高中，總統很高興。且賴總統對此雙周年慶親自來祝福，「我們也表示很感謝」場面進行得很順利，學校辦得這麼好，校友會又有貢獻，大家都很高興。

不過，盧秀燕也說，因為昨天是台中一中的場合，以熱鬧和慶祝為主，「我們是客人，所以是給主人台中一中恭喜」。

盧秀燕

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