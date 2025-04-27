高球傳奇球星贈環保金爐 竟與北斗張府天師公壇有淵源

彰化縣北斗鎮張府天師公壇今天舉行「環保金爐啟用暨總統贈匾揭匾典禮」，特別的是環保金爐捐贈人是台灣高爾夫球界傳奇球星謝敏男，他說，他是張府天師虔誠信徒，感受到長期受護佑，一路上都有貴人相助，心中更加感恩。

今天賴清德總統也致贈「天恩浩蕩」匾額給張府天師公壇，由民進黨全國宗教委員會總召邱建富、北斗張府天師公壇主任委員黃鴻洲及北斗鎮長顏宏霖等人共同揭匾。

今天環保金爐捐贈人謝敏男是「張府天師」虔誠信徒，曾任淡水「福德廟府」主委，以往常和北斗鎮張府天師公壇有交流，去年南下打球時到北斗張府天師公壇參拜，得知廟方希望汰換老舊金爐，苦於募款困難。今年再訪時，見募款仍無進展，即決定捐贈150萬元協助廟方購置新式環保金爐，他更說「這是我對天師公的承諾，也是天師公給我的機會。」

現年85歲的謝敏男出生於淡水貧困家庭，因老家就在沙崙高爾夫球場旁，自幼從撿球、當桿弟做起，一步步邁向球星之路，21歲奪得世界業餘高球界最高榮譽「艾森豪盃」冠軍，轉入職業賽後於1972年拿下世界盃職業組冠軍，成為全球唯一同時擁有世界盃業餘與職業冠軍頭銜的選手，並與高球巨星傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）齊名。1964年入選中華民國十大傑出青年，2006年獲頒台灣體壇最高榮譽「體育精英終身成就獎」。