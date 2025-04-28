來自法國深耕台灣30年 孫一安獲永久居留證

東海大學外文系副教授孫一安教授法文、葡萄酒相關知識，「老外」外表下，常把「我們台灣」掛在嘴邊，展現對這片土地的歸屬感。酷愛太極拳運動的他，每天勤練不輟，還教授法國人，耕耘30年當台法文化橋梁，日前拿到我國永久居留證。

孫一安取台灣名字時是跟妻子姓，但他說，更喜歡外界稱呼叫他「唐一安」。年輕時他對東方宗教著迷，20多歲、1976年來到台灣學太極拳，當時老師按唐宋元明清朝代順序，第一代的他被老師取姓唐，他十分喜歡唐一安的讀音，後來因孩子出生，身分登記所需才登記姓孫名一安。他花4年時間在台北學太極拳，每日勤練，對道教和黃教也頗有研究。

他深受台灣人情味感動，也給在台外籍人士建議，語言能力是基本，更要學習台灣習俗，「適時維護他人面子、適當客氣地人情往來，也是他喜愛台灣原因」。

孫一安每年帶學生赴法品酒之旅，介紹法國風土民情與酒類文化，每年返鄉開班教太極拳，讓外國人認識東方文化，促進兩地交流。他說，希望透過自身經驗與專業，為台灣與法國架起溝通橋梁，擦出更多火花。

他是《台灣老外壓箱寶》、《 喝法國葡萄酒搭台灣美食》的作者，前者記錄收藏家對台灣老文物的品味，後者推廣道地品酒，希望改變台灣人品葡萄酒只崇尚八大酒莊的習慣。

因孫一安在台耕耘多年，符合馬偕計畫規定，移民署台中市第一服務站主任王驥近日頒發永久居留證給孫一安，感謝他對台法文化傳遞的奉獻。

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