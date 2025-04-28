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星期評論／民力協勤私領域救護 應設界線

聯合報／ 本報記者陳宏睿
台中市3歲男童日前在住家浴室溺水，家屬質疑協助CPR的金髮男子（箭頭）急救動作不正確。圖／讀者提供
台中市3歲男童日前在住家浴室溺水，家屬質疑協助CPR的金髮男子（箭頭）急救動作不正確。圖／讀者提供

台中市三歲男童上月在住家浴室溺斃，其父指控非警消男子施作心肺復甦術，質疑動作正確性及穿EMT服裝入屋的正當性。消防局雖澄清沒問題，但民宅非新光三越氣爆大量災難現場，民力真有入屋需要？凸顯「民力無限仍需有界」，免生糾紛。

北屯區三歲男童上月16日在住處溺水，綽號「YUKI」的26歲許姓男子，透過「聽見AED」的App軟體推播，前往案發地點。穿著EMT標誌衣服，隨消防隊進現場，在消防員指導下為男童施作心肺復甦術。

家屬事後質疑，許男非消防隊員、義消，施救是否正當、正確？消防局請多名醫師檢視急救影片，背書許男動作沒問題，一度讓男童恢復心跳，強調鼓勵民眾在警消未到場時加入救援「多一人比少一人好」、「早一點比晚一點好」。

不過，許男被起底曾偽造姊姊簽名，涉犯偽造文書等，還稱自己懷孕，身分備受爭議。搶救人命，消防局說法沒問題，但檢視流程，許男不是在消防隊員未到場前由男童父親同意下入屋，現場也非類似台中新光三越氣爆現場，有潛在大量傷患，消防人力短時間無法支應。

當時許男是與3名消防隊員一起進入男童家，恐讓男童父親誤信，許男是具備消防局急救認證人員，讓許入屋；現場已有3名救護人員狀況下，是否需許的加入救援？有討論空間。

台東地院前院長、現任律師唐光義指出，刑法侵入住宅罪是保護個人住居權的法益，讓個人住家有不受其他無權進入者干擾、破壞，或決定何人可進入停留在內的自由。

唐光義說，民法也規範因避免自己或他人生命、身體、自由或財產上急迫危險所為之行為，不負損害賠償之責，但狀況是否急迫，需個案審視。

未來，消防局仍須審視，針對一般民力協勤私領域的救護案時，增加檢核、管理機制，設下民力執勤的清楚界線，否則貿然讓民眾隨警消進入私領域，從事醫療救護行為，恐衍生不必要的民、刑事糾紛，也讓消防單位的專業形象蒙塵。

新光三越氣爆 消防隊

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