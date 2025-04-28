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購物節沒受益 台中民有市場沒落

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市永安市場近半年拉起封鎖線、攤商被請離，市場幾乎無生意。圖／議員江肇國提供
台中市永安市場近半年拉起封鎖線、攤商被請離，市場幾乎無生意。圖／議員江肇國提供

台中市有31處民有市場，民進黨議員江肇國指出西區與南區的6處市場，有的拉封鎖線、有的被施工圍籬圍住，幾乎沒生意，這些台中的記憶消失中；市府大辦購物節系列，卻幫不到基層攤商。經發局表示，將了解個案問題，建議招商或都更方向。

議員江肇國表示，台中42處公有市場，已有6處拆除改建，近半年來台中市南區與西區的市場逐漸蕭條，包括永安市場拉起封鎖線、攤商被請離，模範市場被施工圍籬圍住，兩間市場幾乎沒生意；忠信市場、三民市場、南興市場、南門市場、民生市場也面臨困境。

江肇國說，市府振興經濟手段僵化無效，始終圍繞「購物節、鍋烤節、物調券」三招打天下，號稱振興疫後民生消費，但這些政策從來沒進到這些市場裡頭，面對疫後最需要幫助的市井小民及攤商，市府毫無作為。他批市府怠忽民有市場發展，導致各地市場一一熄燈沒落，地方生計與社區發展面臨嚴重危機。

江肇國指出，新北市早已啟動民有市場的系統性診斷、輔導與改建，並以新店、板橋、三重等地為試點推動更新專案，他說，台中市府不能再袖手旁觀，呼籲盡速啟動民有市場的健檢與專案輔導，從了解問題、診斷現況開始，積極找出轉型、改建或重啟的可能性，「不要只有購物節、鍋烤節、物調券三招」。

市場攤商表示，台中市比較貼近傳統市場的政策，包括物調券等，但都以公營市場為主，民有市場看得到吃不到。攤商說，這些市場人流愈來愈少，惡性循環，攤商覺得生意不好，想另覓他處謀生，攤商愈少更讓消費者不想上門。希望市府了解市場攤商的需求，制定的政策要貼近基層需求。

經發局表示，民有市場產權為私人所有，整合意見不易，因此阻礙活化或改建。市府將深入了解沒落問題所在，針對有意願活化或改建市場，邀請都發局等相關單位協助召開說明會，給予招商建議或相關都市更新方向，鼓勵市場用地加速都市更新，提升整體環境品質。

台中市 攤商 江肇國

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