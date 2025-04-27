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台中民有市場沒落陷熄燈危機 議員批市府別只推鍋烤購物節

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市永安市場近半年拉起封鎖線、攤商被請離，市場幾乎無生意。圖／江肇國提供
台中市永安市場近半年拉起封鎖線、攤商被請離，市場幾乎無生意。圖／江肇國提供

台中市共31處民有市場，但永安市場近半年拉起封鎖線、攤商被請離，模範市場也被施工圍籬圍住，兩間市場幾乎無生意；忠信市場、三民市場、南興市場、南門市場、民生市場等面臨蕭條困境，民有市場逐漸沒落。議員質疑市府大力推鍋烤節、購物節、物調券，號稱疫後振興民生消費，但政策卻沒進到市場，幫助到市井攤商。經發局表示，將瞭解民有市場沒落問題，給予招商建議或相關都市更新方向。

議員江肇國表示，台中42處公有市場，已有6處拆除改建，但市府對民有市場長年忽視，只關心整潔、入口意象和公廁改善，卻沒實質預算與關懷政策；若放任民有市場關門，將衍生環境惡化、治安空洞，甚至阻礙社區改造與都市更新。

江肇國舉例，新北市早已啟動民有市場的系統性診斷、輔導與改建，並以新店、板橋、三重等地為試點推動更新專案，台中市府不能再袖手旁觀，呼籲儘速啟動民有市場的健檢與專案輔導，從了解問題、診斷現況開始，積極找出轉型、改建或重啟的可能性，「不要只有購物節、鍋烤節、物調券三招」。

民有市場攤商表示，台中市比較貼近傳統市場的政策，包括物調券等，但都以公營市場為主，民有市場看得到吃不到。

攤商說，這些市場人流越來越少，惡性循環攤商覺得生意不好，想另覓他處謀生，更會讓消費者不想上門。希望市府了解市場攤商的需求，制定的政策要貼近基層需求。

經發局表示，民有市場產權為私人所有，整合意見不易，因此阻礙活化或改建。市府將深入瞭解沒落問題所在，針對有意願活化或改建市場，邀請都發局等相關單位協助召開說明會，給予招商建議或相關都市更新方向，鼓勵市場用地加速都市更新，提升整體環境品質。

台中市模範市場被施工圍籬圍住，市場幾乎無生意。圖／江肇國提供
台中市模範市場被施工圍籬圍住，市場幾乎無生意。圖／江肇國提供

台中市 攤商 都市更新

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