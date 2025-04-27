台中百年港尾永興福德祠土地回歸名下 盧秀燕贈匾祝賀

百年歷史的台中港尾永興福德祠，廟地過去因歷史變遷等因素陷「無主土地」危機，在信眾與地方仕紳奔走下回歸法人名下，今舉行土地回歸記誌紀念碑揭碑慶典，市長盧秀燕到場頒贈「百年福德正神」匾額，感謝廟方長年對地方貢獻。

盧秀燕今天上午11時，參加揭碑慶典。盧秀燕說，永興福德祠歷史悠久，是地方重要的信仰中心，廟地過去原登記名義人為「福德爺」，因歷史變遷及土地產權未更名，一度被列為「無主土地」，面臨被拍賣危機，但在神明感召之下，地方信士群策群力，廟地依法順利回歸「社團法人台中市永興福德爺信仰協會」名下，香火得以續傳。

盧秀燕指出，今天揭碑儀式圓滿完成，感謝港尾里長楊忠義、永興福德祠主委廖瓊瑤、永興福德爺信仰協會理事長廖宜勇、 榮譽理事長廖學志、前立委張廖萬堅、立委廖偉翔、在地議員黃馨慧、楊大鋐、林祈烽、張廖乃綸、陳淑華等人 ，以及所有參與協助的鄉親，也肯定民政局、中興地政事務所、西屯區公所團隊積極協助，成果屬於所有地方信徒與民代共同努力，讓永興福德祠續寫新章，庇佑港尾更 加繁榮。

民政局長吳世瑋說，永興福德祠前身為港尾居民以現址西側榕樹下大石塊為「石頭公」，供奉土地伯公，及至日治時期大正年間（約1925年）港尾子保正廖大妹先生在「石頭公」上方建築一小型土地公廟，由歷任里長管理，前里長周財坤等人在2009年發起成立管委會，後在2017年將廟身搬移到現址。