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中市民政局和清水戶政所辦單身聯誼 配對率7成5

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府民政局與清水區戶政事務所昨天舉辦「穿越時空遇見愛」單身聯誼活動。圖／台中市民政局提供
台中市政府民政局與清水區戶政事務所昨天舉辦「穿越時空遇見愛」單身聯誼活動。圖／台中市民政局提供

台中市政府民政局與清水區戶政事務所昨天舉辦「穿越時空遇見愛」單身聯誼活動，39位單身男女到清水牛罵頭遺址文化園區，透過考古導覽、山豬狩獵技藝及樹皮明信片DIY體驗，民政局長吳世瑋表示，這次活動成功促成15對民眾互表心意，配對率高達7成5。

吳世瑋表示，此次聯誼活動，清水戶所結合地方特色景點「牛罵頭遺址文化園區」，將地方歷史、文化與浪漫巧妙融合，活動設計注重互動性和合作，參與者在輕鬆的過程中建立默契和信任，尋覓興趣相投的人生伴侶。

清水戶所主任顏詒啓表示，活動在專業導覽員的帶領下，參與者走進歷史長河，與過去的人類生活產生連結；狩獵體驗則讓大家學習使用古老弓箭捕獵工具，體驗與大自然共生的活動；樹皮拼貼DIY增添自然元素，讓大家創作獨一無二的明信片，戶所也送萌萌小熊毛巾及置物籃參加禮，祝福大家「熊抱愛情、緣分來臨」；15對民眾配對成功，戶所加碼送上超實用的「心心相印、幸福共享」便當盒，獻上祝福。

清水戶政事務所指出，許多參加者表示，此次活動的規劃讓他們感到輕鬆愉快，其中一位王姓女子分享，考古、狩獵體驗和樹皮DIY新奇有趣，也能促進與其他參加者的互動，還認識不少志同道合的朋友。

民政局說明，台中市114年單身聯誼活動第二階段場次將於6月16日上午8時開放報名，額滿為止，報名費每人酌收500元，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，報名詳情可至活動專屬網站( https://www.unijoys.com.tw/ 台中市114年單身民眾聯誼活動 )查詢。民政局提醒民眾，市府舉辦的單身聯誼活動皆採電子郵件方式通知，如有不明來電冒用市府名義要求繳費或提供個資的情形，務必查證，以防受騙。

台中市 單身聯誼活動 成功

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