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北台中家扶中心表揚24位自強母親 其中21位是單親媽媽
北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動，表揚24位自強母親，其中21位是獨自撫養子女的單親媽媽，每位媽媽都在困境中堅強面對挑戰，提供子女安定成長就學環境。
今天接受表揚的鄭姓婦人面對大腸癌的病痛，仍努力與就讀國中的孩子相依為命，為了給子女穩定且溫暖的成長環境，她積極接受治療和生活，樂觀面對人生，子女今天親手寫下感謝信「誰言寸草心，報得三春暉，這是給媽媽您的一封信，我想要謝謝您」。
北台中家扶中心家友會長陳穎邦表示，家友會成員皆是曾受家扶中心扶助的孩子，為了回饋過去受到的幫助，並將這一分感動化為行動傳遞下去，成立家友會志工隊，長期支援協助家扶各項活動，希望透過這樣的機會，讓親子間能一起合作、交流與創造回憶，讓母親節充滿愛與意義。
北台中家扶中心主任彭麗真表示，這次表揚的24位母親中，有21位是獨自撫養子女的單親媽媽，每一位母親無論生活多麼困苦，她們從未放棄對孩子的期望和責任。
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