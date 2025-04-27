快訊

加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

聽新聞
0:00 / 0:00

北台中家扶中心表揚24位自強母親 其中21位是單親媽媽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動，子女在卡片上寫下對母親的感謝。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動，子女在卡片上寫下對母親的感謝。圖／北台中家扶中心提供

北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動，表揚24位自強母親，其中21位是獨自撫養子女的單親媽媽，每位媽媽都在困境中堅強面對挑戰，提供子女安定成長就學環境。

今天接受表揚的鄭姓婦人面對大腸癌的病痛，仍努力與就讀國中的孩子相依為命，為了給子女穩定且溫暖的成長環境，她積極接受治療和生活，樂觀面對人生，子女今天親手寫下感謝信「誰言寸草心，報得三春暉，這是給媽媽您的一封信，我想要謝謝您」。

北台中家扶中心家友會長陳穎邦表示，家友會成員皆是曾受家扶中心扶助的孩子，為了回饋過去受到的幫助，並將這一分感動化為行動傳遞下去，成立家友會志工隊，長期支援協助家扶各項活動，希望透過這樣的機會，讓親子間能一起合作、交流與創造回憶，讓母親節充滿愛與意義。

北台中家扶中心主任彭麗真表示，這次表揚的24位母親中，有21位是獨自撫養子女的單親媽媽，每一位母親無論生活多麼困苦，她們從未放棄對孩子的期望和責任。

北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動。圖／北台中家扶中心提供

子女 家扶中心 母親節

延伸閱讀

兒童保護通報逐年上升 苗栗家扶辦兒保宣導盼降低傷害

影后成單親媽媽！伴兒屍數日痛哭　冰冷「遺體」曝光

6歲時場景恍如現前 大男生出養美國16年回鄉尋寄養爸媽淚崩

預防大腸癌怎麼吃？研究建議4種水果有助降低大腸癌風險

相關新聞

小貓受困民眾求救1999 接線人員回無法協助

台中動物急難救助有1999專線，民眾看到犬貓或野生動物受困、受傷，撥通專線由市府相關單位處理。議員表示，今年初接獲陳情有...

北台中家扶中心表揚24位自強母親 其中21位是單親媽媽

北台中家扶中心與家友會今天在豐原舉辦「母親節揪感馨」感恩活動，表揚24位自強母親，其中21位是獨自撫養子女的單親媽媽，每...

中市民政局和清水戶政所辦單身聯誼 配對率7成5

台中市政府民政局與清水區戶政事務所昨天舉辦「穿越時空遇見愛」單身聯誼活動，39位單身男女到清水牛罵頭遺址文化園區，透過考...

彰化賞桐花今晚還有音樂會 拍照打卡可換摸彩券

彰化縣政府舉辦桐花季系列活動，但今年開花較晚，最近桐花才開始盛開，今天是彰化桐花季活動最後一天，不過桐花花期會持續到5月...

台中中清路「這路段」駕駛常混淆 交通局優化車道改善

台中市中清路是市區重要南北向幹道，其中健行路至忠明路段車道標示不清，民眾開車常混淆，交通局重新整理車道線型與劃設槽化線，...

南投埔里旅遊資訊站延至暑假啟用 1知名企業進駐

南投埔里虎頭山地區納入日月潭國家風景區，加強推動發展亮點觀光，2年前在山下打造多功能旅遊資訊站，近期完工。日管處表示，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。