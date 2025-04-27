彰化賞桐花今晚還有音樂會 拍照打卡可換摸彩券

彰化縣政府舉辦桐花季系列活動，但今年開花較晚，最近桐花才開始盛開，今天是彰化桐花季活動最後一天，不過桐花花期會持續到5月初，還有彰化市福田社區、員林藤山步道等都可賞桐花，今晚在彰化縣市體育場還有長榮交響樂團演出，民眾可到彰化賞桐花、聽音樂會。

每年4至5月八卦山脈桐花盛開，彰化縣府在彰化市福田賞桐生態園區、員林藤山步道、芬園挑水古道等知名賞桐景點舉辦系列活動，今年並規劃「桐花之夜」音樂會，昨晚在縣市體育場有十鼓擊樂團演出，今晚再由長榮交響樂團接棒，讓大家在桐花綻放的春夜中，感受藝術的魅力。

民眾賞桐花還可逛市集，縣府並舉辦「PO美照抽好禮」活動，只要上傳彰化賞桐美照3處，就可並兌換摸彩券，有機會獲得GARMIN健康手錶、咖啡機、雙人帳篷、露營推拉車等好禮。