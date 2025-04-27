彰化賞桐花今晚還有音樂會 拍照打卡可換摸彩券
彰化縣政府舉辦桐花季系列活動，但今年開花較晚，最近桐花才開始盛開，今天是彰化桐花季活動最後一天，不過桐花花期會持續到5月初，還有彰化市福田社區、員林藤山步道等都可賞桐花，今晚在彰化縣市體育場還有長榮交響樂團演出，民眾可到彰化賞桐花、聽音樂會。
每年4至5月八卦山脈桐花盛開，彰化縣府在彰化市福田賞桐生態園區、員林藤山步道、芬園挑水古道等知名賞桐景點舉辦系列活動，今年並規劃「桐花之夜」音樂會，昨晚在縣市體育場有十鼓擊樂團演出，今晚再由長榮交響樂團接棒，讓大家在桐花綻放的春夜中，感受藝術的魅力。
民眾賞桐花還可逛市集，縣府並舉辦「PO美照抽好禮」活動，只要上傳彰化賞桐美照3處，就可並兌換摸彩券，有機會獲得GARMIN健康手錶、咖啡機、雙人帳篷、露營推拉車等好禮。
民眾可到彰化縣立體育場桐花之夜服務台、彰化市福田賞桐園區服務台、彰化火車站前賞桐一日遊服務台等處兌換摸彩券，拍照賞景地點包括彰化市福田賞桐園區、員林市藤山步道、芬園鄉德興社區、 挑水古道、嘉東社區、彰化縣立體育場桐花之夜等。旅遊資訊可查詢彰化縣文化局官網https://www.bocach.gov.tw/chtung/Default.aspx
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