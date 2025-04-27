台中中清路「這路段」駕駛常混淆 交通局優化車道改善

台中市中清路是市區重要南北向幹道，其中健行路至忠明路段車道標示不清，民眾開車常混淆，交通局重新整理車道線型與劃設槽化線，改善左轉車道配置不良，導致的行車動線歪斜與駕駛視線受阻問題。交通局表示，工程完工後，駕駛行經該路段不再需頻繁調整方向，行車更安全。

台中市北區中清路在健行路到忠明路段，民眾反映開車時常遇到轉彎、行進方向不好判斷，經交通局實地勘查，中清路平時車流量大，內側左轉車道造成主線動線彎曲，駕駛人行經需多次調整方向，行駛不便，增加事故風險。

為提升市區幹道通行效率與行車安全，交通局針對該路段內側車道畫設槽化線，明確區分可行駛區域與禁行區域，導引車輛依循順直動線行駛，提升整體道路使用效率，完工後車道成功拉直行車主線，讓用路人可清楚辨識行駛方向，有效減少偏移與誤判。

交通局長葉昭甫表示，中清路車道優化，除改善車道線型，也同步檢視交通標誌標線，整合相關設施，打造更安全、直觀的道路環境，完工後，民眾反映行駛體驗更加順暢，不僅視線清晰，行車也更穩定。

葉昭甫表示，道路工程設計與施工品質攸關市容，更直接影響民眾的行車安全與日常生活便利性，未來將持續盤點市區各主要幹道，針對類似動線紊亂、車道配置不佳的路段，分階段改善，打造順暢、安全且宜人的交通環境。