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南投埔里旅遊資訊站延至暑假啟用 1知名企業進駐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里虎頭山地區納入日月潭國家風景區，日管處於山下、台灣地理中心碑旁興建多功能旅遊資訊站，近期完工，今年暑假可望啟用。圖／日管處提供
南投埔里虎頭山地區納入日月潭國家風景區，日管處於山下、台灣地理中心碑旁興建多功能旅遊資訊站，近期完工，今年暑假可望啟用。圖／日管處提供

南投埔里虎頭山地區納入日月潭國家風景區，加強推動發展亮點觀光，2年前在山下打造多功能旅遊資訊站，近期完工。日管處表示，該站正綠美化環境，原訂今年6月開幕，但因還有內部裝修作業，將延至暑假啟用，提供遊客旅遊服務。

埔里鎮位居台灣地理中心，於當地虎頭山麓設有台灣地理中心碑，其虎子山頂有全台最大的三角點「台灣測量原點」才是台灣中心點，登頂能鳥瞰埔里盆地風光，周邊還有鯉魚潭、地母廟等景點，具觀光獨特性，2020年被納入日月潭風景區。

為加強發展虎頭山地區亮點觀光，日月潭國家風景區管理處近年以「台灣之心」為主軸，提升當地旅遊設施，完成整建虎頭山停車場及公廁、半山腰地理中心三角點意象、高空步道觀景平台、鰲頭山步道等，多功能旅遊資訊站近期也已完工。

日管處於2023年投入逾4000萬元，改善虎頭山腳下、地理中心碑園區環境及設施，更著手興建結合餐飲、農特產展售及旅遊諮詢等多功能旅遊資訊站，採委外經營提供相關服務，原訂今年6月開幕，但因部分工程來不及，延至暑假啟用。

日管處表示，由於該資訊站位處台灣地理中心，將以「台灣中心點」命名，未來提供遊客旅遊諮詢，也會有餐廳及賣店進駐；而其建築主體已完工，正進行周邊環境整理，待綠美化工程完成，再交由得標團隊進駐裝修，今年暑假可望啟用。

據了解，該多功能旅遊資訊站將委由在地知名企業「Feeling 18巧克力工房」團隊經營，除提供餐飲、旅遊及展售等服務，更結合公益打造「靠山咖哩旗艦店」，未來營運盈餘捐助陳綢阿嬤創辦良顯堂社會福利基金會，用於青少年職涯培訓。

南投埔里虎頭山地區納入日月潭國家風景區，日管處於山下、台灣地理中心碑旁興建多功能旅遊資訊站，近期完工，今年暑假可望啟用。圖／日管處提供
南投埔里虎頭山地區納入日月潭國家風景區，日管處於山下、台灣地理中心碑旁興建多功能旅遊資訊站，近期完工，今年暑假可望啟用。圖／日管處提供

埔里 日月潭 綠美化

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