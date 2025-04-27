小貓受困民眾求救1999 接線人員回無法協助

台中動物急難救助有1999專線，民眾看到犬貓或野生動物受困、受傷，撥通專線由市府相關單位處理。議員表示，今年初接獲陳情有小貓受困汽車引擎蓋，她到場後打給1999，接線人員卻說「無經驗無法協助」，民眾花了3小時救出小貓，都無公家機關到場，呼籲檢討機制。

台中市動物救援權責分為犬貓與野生動物，犬貓救援業務屬於動物保護防疫處，野生動物則歸林務自然保育科。農業局表示，民眾若發現動物需要救援，可以撥通1999或1959動保專線，建議不需要記那麼多電話，撥通1999就有專人轉接到對口單位。

無黨籍議員吳佩芸指出，今年2月12日她接獲陳情，有小貓受困汽車引擎蓋，因救援不易，撥通1999接到動保處，接線人員說「沒有相關經驗，請找汽車維修廠或消防局」；吳與現場民眾都相當傻眼，只好再打給消防局，但救援動物並非消防局業務，只能線上給予建議，最後花3小時才救出小貓。

吳佩芸表示，今年3月底她又接獲陳情，豐樂公園有烏龜遭路殺，應該是產卵期上岸的雌龜，不只龜殼裂開，蛋也跑出來了；她同樣撥通專線，接線人員卻說，人力不足，請自行聯絡民間團體。她相當疑惑，農業局的動物救援量能如此匱乏嗎？

農業局長張敬昌回應，這2個案例較可能是接線人員態度問題，第一個案例就算無法處理，也應協助聯絡消防局或相關單位，第二個案例，農業局有委託保育團體協助野生動物救援，接線人員仍應主動聯絡相關團體，而非讓民眾自行處理。

吳佩芸說，並不責怪動保處或林務保育科，這2個部門確實人力不足，基層公務人員非常辛苦，反而是農業局應該思考，在資源有限的情況下，公部門如何更積極地協助民眾，後續應該建立清楚的單位媒合與救援清單。張敬昌說將進一步研議。