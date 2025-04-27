南投教甄開出市區學校缺

南投縣教師甄選，以往偏鄉缺額多，教師流動率高，今年國小教師開出84個缺額，約有30多個名額在南投、草屯等市區學校，國中教師也相隔11年再開出一般科目教師甄選，並鼓勵優秀代理教師留在家鄉服務，一起培育南投子弟。

南投縣教育處表示，今年教師甄選，國小教師開出84名缺額、幼兒園14名缺額，國中開出5類科25名缺額，線上報名至4月30日止，初試6月8日，複試6月21日，具甄選資格教師都可報考。

教師數量不足、教師難聘、教師流動率高，是偏鄉教育三大難題，影響到孩子的課業學習。南投縣教育處為了補足教師人力，雖然放寬教師甄選資格，但教師就任滿3年後，仍設法調往市區學校，缺額問題年年存在，甚至有部分學校開學仍找不到教師。

南投縣教育處長王淑玲說，今年教師甄試為了能穩定增聘正式教師，補足學校教學人力需求，不只有市區學校如草屯鎮、南投市、埔里鎮開缺，名額超過30名，教師甄選也納入代理服務年資加分制度，希望透過獎勵機制，鼓勵更多優秀教師選擇留任南投服務。

教師甄選網址https://ntc114-ts-e.twrecruit.com.tw/news/news.php。