聽新聞
0:00 / 0:00

南投教甄開出市區學校缺

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣教師甄選，以往偏鄉缺額多，教師流動率高，今年國小教師開出84個缺額，約有30多個名額在南投、草屯等市區學校，國中教師也相隔11年再開出一般科目教師甄選，並鼓勵優秀代理教師留在家鄉服務，一起培育南投子弟。

南投縣教育處表示，今年教師甄選，國小教師開出84名缺額、幼兒園14名缺額，國中開出5類科25名缺額，線上報名至4月30日止，初試6月8日，複試6月21日，具甄選資格教師都可報考。

教師數量不足、教師難聘、教師流動率高，是偏鄉教育三大難題，影響到孩子的課業學習。南投縣教育處為了補足教師人力，雖然放寬教師甄選資格，但教師就任滿3年後，仍設法調往市區學校，缺額問題年年存在，甚至有部分學校開學仍找不到教師。

南投縣教育處長王淑玲說，今年教師甄試為了能穩定增聘正式教師，補足學校教學人力需求，不只有市區學校如草屯鎮、南投市、埔里鎮開缺，名額超過30名，教師甄選也納入代理服務年資加分制度，希望透過獎勵機制，鼓勵更多優秀教師選擇留任南投服務。

教師甄選網址https://ntc114-ts-e.twrecruit.com.tw/news/news.php。

代理教師 偏鄉教育 南投縣

延伸閱讀

凱道戰獨裁 南投縣長許淑華：下架綠委讓民進黨自食惡果

南投推五人制足球賽6年 全國賽連奪三亞軍

南投教師甄選開市區學校缺 國中11年再開一般教師缺額

彰化員林打詐出名 南投茶農被詐20萬元跨縣報警求助

相關新聞

小貓受困民眾求救1999 接線人員回無法協助

台中動物急難救助有1999專線，民眾看到犬貓或野生動物受困、受傷，撥通專線由市府相關單位處理。議員表示，今年初接獲陳情有...

南投教甄開出市區學校缺

南投縣教師甄選，以往偏鄉缺額多，教師流動率高，今年國小教師開出84個缺額，約有30多個名額在南投、草屯等市區學校，國中教...

台中氣爆釀8傷6送醫 勞工局重罰業者30萬元

台中市大里區東南路148巷天然氣遷管工程下午傳出氣爆意外，8人遭灼傷，6人送醫治療。民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕獲悉後，...

彰化織襪故鄉最大兒童公園今啟用 媽祖保佑開幕典禮沒下雨

彰化縣田中區生活圈最大的共融式兒童公園今在社頭鄉啟用，家長陪伴小朋友玩滑步車、溜滑梯，製作芭樂冰棒，鄉長蕭浚二宣布，眼前...

南投推五人制足球賽6年 全國賽連奪三亞軍

南投縣璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽今天在縣立體育場舉行，共有36所幼兒園、64支隊伍，約700名隊職員參賽，副縣長王瑞德說...

彰化二水再傳入侵鐵道拍照害小火車急煞 鐵路警察：查證屬實就罰

彰化縣二水鄉花旗木盛開，花道與二水集集線鐵道平行，少數民眾不惜攀爬欄杆進入鐵道區，二水鄉倡和村長鄭慶松多次接獲投訴，指稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。