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匯聚22組青創品牌 台中首場「好樣市集」今熱鬧登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市勞工局為支持青年創業推出的「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中市勞工局為支持青年創業推出的「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

台中市勞工局為支持青年創業，今年推出12場次「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場，共吸引22組青創品牌參與，包含僑光科技大學、中興大學、朝陽科技大學、亞洲大學的學生團隊自行創立的品牌，透過市集展售、表演團體演出，打造屬於青年世代的創業嘉年華。

勞工局長林淑媛表示，今年共規畫12場「好樣市集」，現場除展售外，特別安排具備行銷、品牌經營與展售經驗的創業顧問巡攤輔導，協助攤商釐清經營定位、商品陳設包裝及與消費者互動方式，並針對擺攤表現提供具體建議，協助提升市場競爭力。

參與的青創品牌涵蓋手作工藝、美食甜點與文創選品等多元領域。其中，僑光科大黃姓學生以多媒體與遊戲設計系第十屆主視覺「*illion」作為主題延，結合Z世代追求復古感的喜好，製作能擺動四肢的掛飾，展現台中青創的創意與執行力。

「CaneCane（陽光空氣水）」業者指出，因為喜歡光復新村，因此申請加入此次計畫，先來看看環境、市調，希望未來爭取申請摘星計畫設置常駐店面；「泥織到嗎」謝姓業者表示，希望透過市集增加曝光度和累積客群，爭取從副業變正職。

勞工局說明，「好樣市集」不僅是市集，更是青年創業者互相交流、學習與成長的絕佳平台。今年市集將關注不同的 SDGs 議題，活動每月舉辦兩場，持續至9月，盼結合多元主題規畫，如創業夢想啟航日、綠色生活打卡日、親子家庭服日、寵物明星日等，讓市集成為推動青年創業與永續理念的交流舞台。

台中市勞工局為支持青年創業推出的「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中市勞工局為支持青年創業推出的「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中市勞工局為支持青年創業推出的「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
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台中市勞工局為支持青年創業推出的「好樣市集」，首場今在光復新村熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
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