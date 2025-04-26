台中氣爆釀8傷6送醫 勞工局重罰業者30萬元

台中市大里區東南路148巷天然氣遷管工程下午傳出氣爆意外，8人遭灼傷，6人送醫治療。民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕獲悉後，立即指派南區區長李美麗等人至醫院關懷慰問受傷工人並致贈慰問金，勞工局依法追究業者肇責，並重罰30萬元。

台中市政府表示，市府各局處迅速啟動應變機制，經發局督導業者搶修，勞工局依法勒令停工，並依職安法，重罰最高罰30萬元，並啟動勞工個案管理機制協助傷患，衛生局同步掌握傷患情形，市府將持續處理復氣進度及追蹤傷患康復情況。

經發局說明，欣林天然氣公司疑似施工接氣時因舊管天然氣殘氣外洩，遇上電融作業，造成閃燃。事故造成現場8人受傷，其中6人分送亞大醫院、大里仁愛醫院及中山附醫治療，送醫6人，包括欣林公司人員1人及承攬廠商5人，另2人未送醫，並導致26戶家庭用戶停氣，經欣林公司搶修作業，已在傍晚5時50分修復完成並復氣。