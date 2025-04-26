快訊

「歷史性會面」澤倫斯基與川普對話內容曝光 盼無條件停火

動員？凱道見移工頭戴「鄭正鈐帽」綠營控違法 國民黨回應了

台中氣爆釀8傷6送醫 勞工局重罰業者30萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南區區長李美麗（左）代表市長盧秀燕，到醫院慰問大里氣爆傷者。圖／台中市政府提供
台中市南區區長李美麗（左）代表市長盧秀燕，到醫院慰問大里氣爆傷者。圖／台中市政府提供

台中市大里區東南路148巷天然氣遷管工程下午傳出氣爆意外，8人遭灼傷，6人送醫治療。民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕獲悉後，立即指派南區區長李美麗等人至醫院關懷慰問受傷工人並致贈慰問金，勞工局依法追究業者肇責，並重罰30萬元。

台中市政府表示，市府各局處迅速啟動應變機制，經發局督導業者搶修，勞工局依法勒令停工，並依職安法，重罰最高罰30萬元，並啟動勞工個案管理機制協助傷患，衛生局同步掌握傷患情形，市府將持續處理復氣進度及追蹤傷患康復情況。

經發局說明，欣林天然氣公司疑似施工接氣時因舊管天然氣殘氣外洩，遇上電融作業，造成閃燃。事故造成現場8人受傷，其中6人分送亞大醫院、大里仁愛醫院及中山附醫治療，送醫6人，包括欣林公司人員1人及承攬廠商5人，另2人未送醫，並導致26戶家庭用戶停氣，經欣林公司搶修作業，已在傍晚5時50分修復完成並復氣。

吳世瑋說明，盧秀燕獲悉後，立即指派南區區長李美麗、霧峰區長張慶庸及大里區長鄭正忠分別前往醫院關懷慰問受傷人員並致贈慰問金，目前傷者均已返家休養，6名傷者也感謝盧秀燕及市府團隊的關心。另外，市府勞工局也將啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，並持續協處關懷。

台中市大里區東南路148巷今傳出氣爆意外，8名工人遭灼傷，其中6人送醫治療。記者趙容萱／攝影
台中市大里區東南路148巷今傳出氣爆意外，8名工人遭灼傷，其中6人送醫治療。記者趙容萱／攝影
台中市霧峰區長張慶庸（右二）代表市長盧秀燕，到醫院慰問大里氣爆傷者。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區長張慶庸（右二）代表市長盧秀燕，到醫院慰問大里氣爆傷者。圖／台中市政府提供

勞工局 機制 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕率台中隊「戰獨裁」大喊：拚經濟、顧人民、救產業

426凱道遊行 台中市長盧秀燕回了這5字

國民黨周六上凱道 他指盧秀燕1訴求比朱立倫更有「重回執政」企圖心

鍾東錦支持盧秀燕參選黨主席 朱立倫回應曝光

相關新聞

台中氣爆釀8傷6送醫 勞工局重罰業者30萬元

台中市大里區東南路148巷天然氣遷管工程下午傳出氣爆意外，8人遭灼傷，6人送醫治療。民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕獲悉後，...

彰化織襪故鄉最大兒童公園今啟用 媽祖保佑開幕典禮沒下雨

彰化縣田中區生活圈最大的共融式兒童公園今在社頭鄉啟用，家長陪伴小朋友玩滑步車、溜滑梯，製作芭樂冰棒，鄉長蕭浚二宣布，眼前...

南投推五人制足球賽6年 全國賽連奪三亞軍

南投縣璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽今天在縣立體育場舉行，共有36所幼兒園、64支隊伍，約700名隊職員參賽，副縣長王瑞德說...

彰化二水再傳入侵鐵道拍照害小火車急煞 鐵路警察：查證屬實就罰

彰化縣二水鄉花旗木盛開，花道與二水集集線鐵道平行，少數民眾不惜攀爬欄杆進入鐵道區，二水鄉倡和村長鄭慶松多次接獲投訴，指稱...

823砲戰陣亡戰士遺孀撫養5子女 獲彰化縣模範母親表揚

彰化縣政府今天表揚38位模範母親，其中住竹塘鄉96歲的邱陳刷，丈夫在八二三砲戰陣亡，她不向命運低頭，堅強撐起家庭，獨力扶...

彰化市彰南路提前5月底完工 1.2到1.84K重鋪將交管

彰化市彰南路（台14）1到3段15個路口正辦理改善工程，在民眾要求下，公路局彰化工務段加緊趕工，將提前3個月即5月底前完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。