快訊

巨大蘑菇雲衝天！伊朗南部港口爆炸「建築也遭毀」 逾500人受傷

「沒做錯」凱道抗議後赴警局自首！朱立倫、楊智伃送辦 謝龍介多背一罪

息影21年…王祖賢低調現身上海 全身行頭超頂級

台中推「好樣市集」青創品牌 盼成創業實戰平台

中央社／ 台中26日電

台中市勞工局推出「好樣市集」青創市集品牌，今天舉辦首場市集活動，匯聚在地學生團隊攤位，希望透過實戰輔導，讓市集不僅是市集，更是創業者互相交流學習與成長的平台。

市集今天起一連2天在霧峰區光復新村展開，主辦單位下午舉辦開幕活動，台中市府勞工局長林淑媛、民進黨籍市議員李天生、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、霧峰區長張慶庸等人皆出席。

林淑媛會中表示，「好樣市集」今年共規劃12場次，活動除展售外，並安排具備行銷、品牌經營與展售經驗的創業顧問巡攤輔導，協助釐清經營定位、商品陳設包裝及與消費者互動方式，協助創業者在實戰中學習成長。

林淑媛說，今明2天共集結44組青創品牌，包含在地多個學生團隊自行創立的品牌，透過市集展售、表演團體演出，打造屬於青年世代的創業嘉年華。

勞工局說明，市集將關注不同的聯合國永續發展目標（SDGs）議題，活動每月舉辦2場，將持續至9月，詳細資訊可上「台中市青年一站式創業入口網」查詢。

創業 勞工局 品牌

延伸閱讀

奈良美智也曾造訪！青創夫妻打造民雄「魚罐頭咖啡館」 魚缸桌面成亮點最吸睛

新北職訓中心傳霸凌 勞工局：與事實不符

因應美國關稅衝擊 南市勞工局掌握協助勞工穩定就業

觀光署發文要求「勸阻」遊客赴陸？ 業者曝影響程度

相關新聞

彰化二水再傳入侵鐵道拍照害小火車急煞 鐵路警察：查證屬實就罰

彰化縣二水鄉花旗木盛開，花道與二水集集線鐵道平行，少數民眾不惜攀爬欄杆進入鐵道區，二水鄉倡和村長鄭慶松多次接獲投訴，指稱...

彰化織襪故鄉最大兒童公園今啟用 媽祖保佑開幕典禮沒下雨

彰化縣田中區生活圈最大的共融式兒童公園今在社頭鄉啟用，家長陪伴小朋友玩滑步車、溜滑梯，製作芭樂冰棒，鄉長蕭浚二宣布，眼前...

南投推五人制足球賽6年 全國賽連奪三亞軍

南投縣璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽今天在縣立體育場舉行，共有36所幼兒園、64支隊伍，約700名隊職員參賽，副縣長王瑞德說...

823砲戰陣亡戰士遺孀撫養5子女 獲彰化縣模範母親表揚

彰化縣政府今天表揚38位模範母親，其中住竹塘鄉96歲的邱陳刷，丈夫在八二三砲戰陣亡，她不向命運低頭，堅強撐起家庭，獨力扶...

彰化市彰南路提前5月底完工 1.2到1.84K重鋪將交管

彰化市彰南路（台14）1到3段15個路口正辦理改善工程，在民眾要求下，公路局彰化工務段加緊趕工，將提前3個月即5月底前完...

小貓受困引擎蓋3小時…公家機關未到場 議員籲檢討機制

台中動物急難救助有1999專線，民眾看到犬貓或野生動物受困、受傷，撥通專線由市府相關單位處理。議員表示，今年初接獲陳情有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。