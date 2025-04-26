彰化織襪故鄉最大兒童公園今啟用 媽祖保佑開幕典禮沒下雨

彰化縣田中區生活圈最大的共融式兒童公園今在社頭鄉啟用，家長陪伴小朋友玩滑步車、溜滑梯，製作芭樂冰棒，鄉長蕭浚二宣布，眼前看到的是一期建設，今年將發包施做二期工程，未來有戲水區供親子同樂。

社頭鄉立幼兒園小朋友表演喜慶民俗舞蹈，為2025社頭童樂派對暨大型共融式遊具啟用揭開序幕。蕭浚二表示，社頭鄉第一座大型兒童公園，從在地特色織襪產業發想，打造7公尺高的織襪造型共融式遊具，小朋友有多種攀爬設施和不同高度溜滑梯、涵洞可玩，親子還能一起盪鞦韆，園區延伸交通公園主題，步道設置紅綠燈、圓環等迷你交通設施寓教於樂。

社頭兒童公園面積約910坪，若包括周邊草地，面積約3千坪，蕭浚二感謝社頭天門宮提供土地開闢兒童公園造福社頭親子，及交通部、國土管理署補助776萬元，鄉代會支持鄉公所編列配合款143萬元。蕭浚二宣布，今年將進行第二期工程，規畫親子戲水區並加強夜間照明設備，讓兒童公園晚間也適合親子遊憩。

鄉代會主席陳慶福說，昨天氣象預報今天會下雨，剛好是活動開幕時段，他跟鄉長擔心雨天怎麼舉辦戶外活動，結果天門宮媽祖婆「真靈感」，陰天沒雨又涼爽，親子都玩得很開心。