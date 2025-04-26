南投推五人制足球賽6年 全國賽連奪三亞軍

南投縣璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽今天在縣立體育場舉行，共有36所幼兒園、64支隊伍，約700名隊職員參賽，副縣長王瑞德說，已完成幼兒園、國小至國中、高中四級制足球，讓足球成為南投的全民運動。

璉紅企業董事長莊瓊紅積極協助偏鄉學校發展足球運動，2019年與台灣體育運動大學退休教授莊榮瑞，成立南投璉紅台體足球培育發展中心，提供專業資源與指導。璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽參賽隊伍、人數年年成長。

今年3月在高雄舉辦的全國原住民族運動會五人制足球賽中，南投縣青少女組、少男組及少女組皆榮獲亞軍佳績，展現南投足球實力。

趙榮瑞說，足球扎根應從幼兒園階段開始，透過遊戲化教學引發孩子興趣。美國研究顯示，幼兒規律運動有助於學習力與腦力發展，幼兒足球錦標賽也在鼓勵孩子多親近戶外、避免過度依賴3C產品。

南投縣教育處說，感謝足球委員會主委簡峻庭、副主委洪志忠安排裁判與工作人員，莊瓊紅與維他露公司連續6年贊助活動，展現基層足球的發展能量，盼能吸引更多企業響應，共同培育優秀足球人才，讓足球成為孩子快樂成長的助力。