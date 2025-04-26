彰化二水再傳入侵鐵道拍照害小火車急煞 鐵路警察：查證屬實就罰

彰化縣二水鄉花旗木盛開，花道與二水集集線鐵道平行，少數民眾不惜攀爬欄杆進入鐵道區，二水鄉倡和村長鄭慶松多次接獲投訴，指稱二水集集線小火車放慢車速甚至幾乎停止，避免擦撞拍照民眾。台鐵警察局台中分局今表示，如違反鐵路法將罰款1萬元至5萬元。

二水鄉倡和村花旗木80多棵，每到花期盛開花朵壓低枝條，順著花道、鐵道的彎道拍照相當好看，4年前發生媽媽到鐵道邊拍照，孩子被二水集集線小火車擦撞的意外，巷看顧花旗木的倡和村辦公事與鄉公所擔心遊客安危，爭取補助興建欄杆，但攔不住希望鐵道就在身邊，和花道同時入鏡的民眾。

今年花期有一名女子穿紗裙站在鐵道旁拍照PO網，被網友發現並熱議。倡和村長鄭慶松說，多次接獲民眾投訴指稱，遊客跨越欄杆到鐵道邊拍照，有的不惜冒險等待小火車靠近時合影，搶在最後一刻跑到欄杆邊閃避小火車，令人捏把冷汗，好幾次小火車放慢速度甚至幾乎快停下來，給違規民眾有時間離開。

鐵路警察局台中分局表示，先前紗裙女在集集支線水門路平交道附近侵入軌道拍照，已違反鐵路法第五十七條第二項及第七十條第一項，可處1萬元至5萬元罰款，至於清明連假迄今，鐵路警察局台中分局沒接獲民眾報案有人侵入軌道內拍照導致列車緊靭情事，另籲請民眾賞花拍攝美景，勿進或靠近軌道區以免違反鐵路法及發生危險，若發現違法情事，熱心民眾可通報警方查處。

二水鄉倡和村花旗木原預計盛開至本（4）月中旬，因天氣冷熱交替，並非一直很熱，開花受影響可延長到本月底，目前約三成花旗木長出綠葉代表花季近尾聲，若天氣持續涼快，5月上旬還有花可賞。