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823砲戰陣亡戰士遺孀撫養5子女 獲彰化縣模範母親表揚
彰化縣政府今天表揚38位模範母親，其中住竹塘鄉96歲的邱陳刷，丈夫在八二三砲戰陣亡，她不向命運低頭，堅強撐起家庭，獨力扶養5名子女長大成人；患夜盲症的劉玉華，未因自身障礙而疏於子女教養，在品格及學業都有非常好的表現。
彰化縣政府是在花壇鄉全國麗園大飯店提前舉辦母親節表揚活動，由縣長王惠美頒獎，王惠美表示，每位模範母親都背後都有感動人心的故事，為母則強，用實際行動無私奉獻給家庭跟孩子，有時候犧牲自己的夢想，用心栽培孩子、照顧家庭，讓我們看到母愛是無私的，不只是家庭的榜樣，更是社會的典範。
受表揚的38位模範母親分別為：林呂阿幼、陳寶蘭、吳劉阿味、洪惠美、楊桂、陳謝金選、陳寶鳳、羅黃瓊慧、柯桂英、鄭清文、林奎富、黃陳阿吻、黃真正、陳阿暖、謝淑鳳、游楊滿、黃張珠、張楊珠、邱陳絹、顧美玉、劉愛卿、洪彩鳳、紀金雀、詹黃秋花、黃葉麗、許鄭對、楊麗兒、蕭陳乃、劉緞、黃蔡哖、許玉蕊、邱陳刷、邱美招、劉玉華、王靜惠、陳盈霓、林秀喜、邱麗娟。
縣府指出，來自溪州鄉101歲人瑞黃蔡哖，在日治時期沒有接受正規教育，在以前沒有白米飯吃，常以地瓜籤果腹，含辛茹苦，養兒育女，成家立業長大成人；社團法人彰化縣盲人福利協進會推薦的劉玉華，發現自己罹患了夜盲症，但沒有因為自身障礙而疏於子女教養，反倒克服種種障礙，更加用心照顧好孩子，品格及學業都有非常好的表現。
模範母親陳寶蘭表示，很高興也很榮耀獲得表揚，她從孩子小時候就很用心栽培，每天載著孩子上課，外公因曾是南郭國小校長，很注重教育，也希望孩子都能夠到國外深造，三名子女都曾到國外留學，也都有自己的專業，期許兒女在社會上能發揮專業有所貢獻。
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