彰化市彰南路提前5月底完工 1.2到1.84K重鋪將交管

彰化市彰南路（台14）1到3段15個路口正辦理改善工程，在民眾要求下，公路局彰化工務段加緊趕工，將提前3個月即5月底前完工；為配合彰南路1200公尺到840公尺路段重鋪路面工程，將從4月29日到5月2日夜間施工，屆時會實施交通管制，採調撥車道行駛或替代道路通行。

彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民怨，且路口未設左轉車道，常造成塞車。公路局彰化工務段即針對彰南路1到3段，即從中山路台1線到台74甲線東外環全長3公里路段的15個路口辦理改善，原預定8月底前完成。

由於施工路段車流量大，兩側店家及住家密集，施工時，在交通尖峰時段常造成塞車，引發民怨。彰化工務段段長廖志彬說，工務段已請廠商調度人力及機具，加緊彰南路趕工，預定5月底前，即可完工，比預期工程提前3個月。

彰南路已完成台一線到大竹橋路段改善工程，目前則將從大竹橋以東，即彰南路1200公尺到840公尺路段全長640公尺辦理重鋪路面工程，為配合施工，工務段將實施交通管制。

工務段表示，4月29日至30日將封閉此一施工路段東向車道，屆時西向車道採調撥車道方式行駛，用路人也可改行駛彰南路2段1巷至聖安路右轉，再於彰興路（台14丙）右轉，至東外環路（台74甲線下）右轉，直行後左轉駛回彰南路。

5月1日至5月2日則封閉此一施工路段西向車道，屆時東向車道採調撥車道方式行駛，用路人也可改行駛東外環路（台74甲線下）至彰興路左轉，再於聖安路左轉，至彰南路二段1巷左轉，直行後右轉駛回台14線。

工務段表示，施工期間，請用路人依現場指揮人員指引切入調撥車道或替代道路行駛，遇雨天順延，施工動態訊息可查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。