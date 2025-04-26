快訊

55歲銀行員繼承2300萬遺產「光速退休」短短五年全家陷危機：錢怎麼不夠用？

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方、只是開玩笑」

聽新聞
0:00 / 0:00

小貓受困引擎蓋3小時…公家機關未到場 議員籲檢討機制

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
小貓受困引擎蓋，動物救援專線接線人員表示無法處理。議員建議應該建立清楚的單位媒合與救援清單。圖／吳佩芸辦公室提供
小貓受困引擎蓋，動物救援專線接線人員表示無法處理。議員建議應該建立清楚的單位媒合與救援清單。圖／吳佩芸辦公室提供

台中動物急難救助有1999專線，民眾看到犬貓或野生動物受困、受傷，撥通專線由市府相關單位處理。議員表示，今年初接獲陳情有小貓受困汽車引擎蓋，她到場後打給1999，接線人員卻說「無經驗無法協助」，民眾花了3小時救出小貓，都無公家機關到場，呼籲檢討機制。

台中市動物救援權責分為犬貓與野生動物，犬貓救援業務屬於動物保護防疫處，野生動物則歸林務自然保育科。農業局表示，民眾若發現動物需要救援，可以撥通1999或1959動保專線，建議不需要記那麼多電話，撥通1999就有專人轉接到對口單位。

無黨籍議員吳佩芸指出，今年2月12日她接獲陳情，有小貓受困汽車引擎蓋，因救援不易，撥通1999接到動保處，接線人員去說「沒有相關經驗，請找汽車維修廠或消防局」；吳與現場民眾都相當傻眼，只好再打給消防局，但救援動物並非消防局業務，只能線上給予建議，最後花了3個小時才救出小貓。

吳佩芸表示，今年3月底她又接獲陳情，豐樂公園有烏龜遭路殺，應該是產卵期上岸的雌龜，不只龜殼裂開，蛋也跑出來了；她同樣撥通專線，接線人員卻說，人力不足，請自行聯絡民間團體。她相當疑惑，農業局的動物救援量能真的如此匱乏嗎？

農業局長張敬昌回應，這2個案例較可能是接線人員態度問題，第一個案例就算無法處理，也應協助聯絡消防局或相關單位，第二個案例，農業局有委託保育團體協助野生動物救援，接線人員仍應主動聯絡相關團體，而非讓民眾自行處理。

吳佩芸說，並不責怪動保處或林務保育科，這2個部門確實人力不足，基層公務人員非常辛苦，反而是農業局應該思考，在資源有限的情況下，公部門如何更積極地協助民眾，後續應該建立清楚的單位媒合與救援清單。張敬昌表示將進一步研議。

今年3月台中豐樂公園有雌龜遭到路殺，議員接獲陳情通報農業局，卻未獲得積極回應。圖／吳佩芸辦公室提供
今年3月台中豐樂公園有雌龜遭到路殺，議員接獲陳情通報農業局，卻未獲得積極回應。圖／吳佩芸辦公室提供

動物 吳佩芸 小貓

延伸閱讀

台中狗肉疑來自非法繁殖場難查緝 凸顯動保機關人力問題

影／「安眠藥抓狗集團」賣狗肉1斤千元！ 一級保育石虎也上桌

影／川普指控日本砸保齡球試美國車！日交通省認：球體撞引擎蓋

偏心貓媽獨寵和自己同色的奶喵！其他全裝沒看見：醜的像木炭誰要理

相關新聞

學校旁桌遊店涉賭博 民代促嚴查

台中市政府禁止商家以麻將館與德州撲克名義商業登記，去年起嚴格審查，然而議員接獲爆料，校園周邊桌遊店卻涉嫌「掛羊頭賣狗肉」...

台中北勢國小人事主任請假1年 業務由他校兼辦傳雜音

拜沙鹿人口成長，台中市北勢國小目前班級數達72班，屬大校規模，但現任人事主任請侍親假一年，市府教育局並未特派專人代理，反...

823砲戰陣亡戰士遺孀撫養5子女 獲彰化縣模範母親表揚

彰化縣政府今天表揚38位模範母親，其中住竹塘鄉96歲的邱陳刷，丈夫在八二三砲戰陣亡，她不向命運低頭，堅強撐起家庭，獨力扶...

彰化市彰南路提前5月底完工 1.2到1.84K重鋪將交管

彰化市彰南路（台14）1到3段15個路口正辦理改善工程，在民眾要求下，公路局彰化工務段加緊趕工，將提前3個月即5月底前完...

小貓受困引擎蓋3小時…公家機關未到場 議員籲檢討機制

台中動物急難救助有1999專線，民眾看到犬貓或野生動物受困、受傷，撥通專線由市府相關單位處理。議員表示，今年初接獲陳情有...

彰化花壇虎山巖金針花開 遊客迫不及待前往賞花

彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，雖然花開仍稀稀落落，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。