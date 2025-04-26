彰化花壇虎山巖金針花開 遊客迫不及待前往賞花

彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，雖然花開仍稀稀落落，卻也吸引許多遊客前來賞花，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後，應了金針花又稱「母親花」之名。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，不同於知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來。

每逢虎山巖金針花季來臨前，交通部觀光署參山國家風景區管理處都會觀測虎山巖開出的第1朵花，今年第首開是在本月22日清晨開出，而是同時開出3朵花，此後，金針花即陸續綻放，到今天的第一個周末，估計已經了上萬朵，而盛開則估計是30萬朵。

儘管花況才開始，但很多遊客已迫不及待，今天上午即陸續出現賞花人潮，甚至搭遊覽車，大家看了都十分興奮，一名來自新竹的陳姓遊客說，很高興不用上山就能欣賞這麼美的金針花，雖然花開得還不是很多，但盛開時，還會再來一趟。

長期關注虎山巖金針花的縣議員李成濟說，估計花況要到5月初才會進入觀賞期，大開則要到5月10日到15日之間，而5月11日是母親節，歡迎全國民眾來虎山巖觀賞金針花美景。