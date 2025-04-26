快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化花壇虎山巖金針花開 遊客迫不及待前往賞花

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，吸引許多遊客前往賞花，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，吸引許多遊客前往賞花，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影

彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，雖然花開仍稀稀落落，卻也吸引許多遊客前來賞花，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後，應了金針花又稱「母親花」之名。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植約8萬株適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，約在4、5月間盛開，不同於知名的花、東金針山則在7、8月間才綻放，西部民眾不必迢迢赴花、東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海，最近幾年越來越夯，連國外遊客也慕名而來。

每逢虎山巖金針花季來臨前，交通部觀光署參山國家風景區管理處都會觀測虎山巖開出的第1朵花，今年第首開是在本月22日清晨開出，而是同時開出3朵花，此後，金針花即陸續綻放，到今天的第一個周末，估計已經了上萬朵，而盛開則估計是30萬朵。

儘管花況才開始，但很多遊客已迫不及待，今天上午即陸續出現賞花人潮，甚至搭遊覽車，大家看了都十分興奮，一名來自新竹的陳姓遊客說，很高興不用上山就能欣賞這麼美的金針花，雖然花開得還不是很多，但盛開時，還會再來一趟。

長期關注虎山巖金針花的縣議員李成濟說，估計花況要到5月初才會進入觀賞期，大開則要到5月10日到15日之間，而5月11日是母親節，歡迎全國民眾來虎山巖觀賞金針花美景。

彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，吸引許多遊客前往賞花，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，吸引許多遊客前往賞花，估計5月1日起進入觀賞期，而盛開則要是母親節前後。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，吸引許多遊客前往賞花。記者劉明岩／攝影
彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，吸引許多遊客前往賞花。記者劉明岩／攝影

母親節 賞花 金針花

延伸閱讀

賞花正是時候！台中海線大甲鐵砧山新景點「桂花泉登山步道」登場

彰化員林打詐出名 南投茶農被詐20萬元跨縣報警求助

「北喬友、南黃金」彰化兩都市危樓 喬友已先拆 黃金帝國今起開拆

彰化員林黃金帝國2026年拆完 擬建地上22層住商大樓

相關新聞

學校旁桌遊店涉賭博 民代促嚴查

台中市政府禁止商家以麻將館與德州撲克名義商業登記，去年起嚴格審查，然而議員接獲爆料，校園周邊桌遊店卻涉嫌「掛羊頭賣狗肉」...

彰化花壇虎山巖金針花開 遊客迫不及待前往賞花

彰化花壇虎山巖金針花山4月22日清晨開出第1朵花後，開啟金針花季的序幕，今天是花開後的第1個假日，雖然花開仍稀稀落落，卻...

員林危樓 黃金帝國開拆

員林市黃金帝國大樓1991年落成，原是南彰化最熱鬧地標，1999年921地震出現結構及公共安全的疑慮，逐漸沒落而至荒廢多...

后里環保公園 風箏愛好者勝地

台中市后里環保公園地形開闊外，風力強而穩定，常有五顏六色的風箏在空中搖曳，帶來繽紛色彩，超過30公尺的大藍鯨隨風扶搖直上...

護童者聯盟來了！超人鋼鐵人蜘蛛人走秀 小鐵粉快樂尖叫

家扶基金會428兒保日邁入第十三年，彰化「護童者聯盟」今到埔心鄉明聖國小，當「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「雷神索爾」現身，小...

沼渣沼液很臭嗎？彰雲兩縣環保局合辦社區研習分享使用經驗

回收豬糞尿製成的沼渣沼液很臭嗎？彰化、雲林兩縣環保局今合辦社區志工研習，鎖定沼渣沼液使用經驗分享，雲林縣鹿場社區發展協會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。