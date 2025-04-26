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后里環保公園 風箏愛好者勝地

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
后里環保公園每到假日，就有一群風箏同好聚集，放起大小不等的各式風箏。記者黑中亮／攝影
后里環保公園每到假日，就有一群風箏同好聚集，放起大小不等的各式風箏。記者黑中亮／攝影

台中市后里環保公園地形開闊外，風力強而穩定，常有五顏六色的風箏在空中搖曳，帶來繽紛色彩，超過30公尺的大藍鯨隨風扶搖直上，如同鯨躍碧空，更緊緊吸引所有人目光，成為風箏愛好者的勝地。

「風箏隊長」是環保公園常客，成員共有5人，是施放大型軟體風箏的好手。成員陳崇祐說，4年前他們在在大肚山台中都會公園成軍，當地風場良好特別適合大型風箏，只是附近就是清泉崗空軍基地、航管單位因重新畫定飛安管制區，無法施放風箏。

幾經尋覓，他們終於找到后里環保公園，這裡有大片草皮，地形開闊，不僅沒有高壓電塔及電線桿，四季風況也也相當穩定，足夠施放各型風箏。周圍的房子都比公園低，既使風箏掉下來了，安全性足夠，陳崇祐熟悉環境3個月後，再邀「風箏隊長」同好們一起轉移場地到后里。

陳崇祐說，他們5人，各自有一串代表自己的特色軟體風箏，環保公園上空出現5串大風箏，就代表全員到齊，每逢周末或假日的下午1至4時，風力達三、四級以上，他們都會到后里環保公園施放軟體風箏，同時安排風箏施放教學，讓更多人愛上風箏。

后里環保公園除了是放風箏的絕佳地點，民眾可以賞花、野餐外，冬日還有美麗的花海，園區東南側設有「寵物專區」，依犬隻體型區分大型犬及中小型犬活動區，並設有圍籬及安全出入口，連毛小孩都可以安心盡情奔跑玩耍。

后里 毛小孩 風箏

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