學校旁桌遊店涉賭博 民代促嚴查

台中市政府禁止商家以麻將館與德州撲克名義商業登記，去年起嚴格審查，然而議員接獲爆料，校園周邊桌遊店卻涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，暗中經營麻將、德州撲克，涉嫌賭博，要求市府嚴查。市府表示，店家如犯賭博經檢察官起訴，將立即廢止商業登記。

民進黨市議員陳淑華指出，近2年接獲幾件陳情，校園周邊有桌遊店暗藏麻將或德撲，不少學生沉迷其中，曾有家長半夜去店裡「抓小孩」，也有學生反映室友打麻將徹夜未歸，蹺課成習。

陳淑華表示，以前打麻將用現金或籌碼，現在改用點數或電子支付，危害更大；經濟發展局禁止麻將館或德撲商業登記，但2023年台中查獲從事麻將、德撲的店家是53家，2024年增加到65家，審查機制形同虛設。

民進黨議員陳俞融說，2023年查獲26件實體賭場案件，4件在取得商業登記許可的合法場所內，可見賭場「掛羊頭賣狗肉」並非個案；民進黨議員謝家宜、張芬郁認為，經發局號稱從嚴把關，真實情況卻是合法掩護非法的店家林立，應嚴格核照、加強稽查。

經發局長張峯源回應，去年6月開始從嚴審查，申請登記為「休閒活動場館業」、「其他休閒服務業」，或者登記商號名稱包含棋牌、棋藝等詞彙，店家須提出切結書，保證營業場所內不提供麻將或撲克牌，若認定涉及賭博或麻將、撲克牌等行為，不予核准。

市府每年針對棋牌社等相關店家聯合稽查，查獲違規依建築法裁處，涉犯賭博則會送請檢方偵辦，一旦起訴，立即廢止公司或商業登記。工商登記科長陳琦維認為，近2年賭博違規件數上升，也可能是因稽查成效提升，讓不法業者難以隱藏。